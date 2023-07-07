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«Вы совсем спятили?»: в эфире Соловьева вспыхнул скандал из-за войны с Украиной

  • 7.07.2023, 9:03
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«Вы совсем спятили?»: в эфире Соловьева вспыхнул скандал из-за войны с Украиной

Российские пропагандисты возмущены действиями своих же «военкоров».

В прямом эфире росТВ российские пропагандисты возмутились действиям так называемых военкоров, которые публикуют в социальных сетях и мессенджерах реальную информацию о тяжелом положении армии РФ в Украине.

Политик и пропагандист Яков Кедми в эфире ток-шоу Владимира Соловьева заявил, что регулярно видит информацию в Сети о том, где именно российская оборона в Украине находится в тяжелом положении, передает dialog.ua.

По его словам, военкоры публикуют информацию, которую отслеживает Украина, после чего ВСУ наносят удары в самые слабые места российской обороны. Это оборачивается тяжелыми потерями российских военных.

Кедми поддержал Соловьев и заявил, что военкоры могли бы сообщать о проблемах напрямую командованию, однако «они пишут это д*****" публично. «Я не понимаю, вы что совсем спятили?! У вас совсем мозгов нет? Вы вообще потеряли всю совесть? Вы не понимаете, что за эти ваши слова солдаты платят кровью? До чего вы хотите довести вашу армию и вашу страну?» - возмутился Кедми.

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