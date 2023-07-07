«Покупку квартиры могут себе позволить люди с почти любым доходом» 7.07.2023, 9:09

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Как белорусы обзаводятся недвижимостью в Польше.

Польша — популярный выбор среди белорусов, решивших (или вынужденных) покинуть родную страну. События 2020 года резко увеличили этот поток, а начало полномасштабной войны в Украине в 2022-м привело к почти одномоментному появлению на территории западной соседки миллионов беженцев — белорусы были и среди них. Одной из очевидных проблем для большинства стал поиск жилья. Что собой представляет рынок польских жилых метров, какие у него особенности и как его изменили COVID-19, белорусские выборы и война — рассказала zerkalo.io риелтор Татьяна Масюкевич, основательница агентства «ТМ Инвест», работающего в Польше более шести лет.

«Покупку квартиры могли себе позволить люди с почти любым доходом»

Выборы 2015 года обычно не принято вспоминать в контексте репрессий, но для Татьяны их атмосфера стала одним из мотивов переезда в Польшу:

— Осенью прошли те выборы, и мы в семье поняли, что надо что-то менять. Приняли решение, а примерно через год переехали. В Минске у меня был свой розничный бизнес: поначалу я была уверена, что буду заниматься торговлей и на новом месте, но после анализа рынка поняла, что намного приятнее и интереснее попробовать работать с недвижимостью.

Риелтор вспоминает, что дела быстро пошли в гору: сначала она работала одна, но затем перестала справляться с потоком заявок и набрала первую команду — так появился «ТМ Инвест». Большой кризис в виде пандемии COVID-19 парадоксальным образом даже принес молодому бизнесу пользу:

— Многие закрылись, а мы набрали еще больше сотрудников и начали проводить онлайн-сделки. Они и сейчас отлично работают, это оказалось хорошим опытом. Тогда рынок Польши мог показаться аномальным: по всей Европе спрос на недвижимость падал, а здесь наоборот — рос. Это объяснялось спецификой самой Польши тех лет: страна уже несколько лет очень быстро развивалась, росло качество жизни и люди массово задумывались о будущем для себя и детей, вкладывали много усилий в его обеспечение — покупая квартиры и дома. Тенденция сохранялась и во время пандемии.

Разогреву рынка недвижимости, по словам Татьяны, способствовали и финансовые условия Польши:

— У относительно небольших средних польских зарплат был высокий покупательный потенциал. Покупку квартиры могли себе позволить люди с почти любым доходом: у тебя зарплата 3,5 тысячи злотых, а у Национального банка Польши процентная ставка 0,21%, и маржа банка от 1,6 до 3,2%! Это отличные условия, которыми многие пользовались.

К лету 2023 года, по оценке риелтора, ситуация изменилась:

— Стало хуже, ставка рефинансирования держится в районе чуть меньше семи процентов, появилась инфляция, которой раньше не было. Прямо сейчас спрос меньше на покупку в кредит, но вырос спрос на покупку за наличные среди иностранцев. Спрос на рынке недвижимости — это цикличная история, он постоянно немного меняется, подстраиваясь под экономику страны. Сейчас многих волнует и заставляет еще раз хорошо обдумать вклад в недвижимость начатая Россией полномасштабная война в Украине, рост угрозы ядерной войны, постоянные волны связанной с этим паники…

Риелтор добавляет, что сейчас весь польский рынок замер в большом предвкушении: с июля 2023 начала работу государственная программа, позволяющая брать ипотечные кредиты на первое жилье под 2%. По словам Татьяны, это повлияет на цены «базовых» вариантов квартир (они будут пользоваться особым спросом), но позволит куда большему количеству людей обзавестись личными «метрами». В настоящее время калькулятор расчета кредитоспособности доступен только в одном банке, хотя шесть банков подтвердили свое участие в этой программе.

«Поляки, узнав о национальности съемщика, часто вспоминают своих предков»

Татьяна не отрицает: начавшаяся в феврале 2022 года война повлияла и на настроения в Польше:

— После белорусских событий 2020 года отношение к белорусским эмигрантам было чудесным: каждый стремился чем-то помочь, куча направленных на белорусов инициатив. В Польше очень многие помнят рассказы бабушек-дедушек о том, каково это — бежать со своей земли и начинать жить с нуля. А весной 2022-го… Да, были люди, начавшие относиться к нашим как к каким-то террористам. Не массово, но это было, и тут тоже важно знать свои права и уметь отстаивать их в любой инстанции. Конечно, мне очень не нравится, когда людей оценивают просто по паспорту. К счастью, это не нравится и абсолютному большинству самих поляков.

Рынок польской недвижимости, по словам риелтора, — та сфера, в которой отношение к выходцам из Беларуси, бывшее исключительно доброжелательным и ранее, осталось такими же:

— Более того, поляки любят сдавать свои квартиры белорусам. На это влияет особенность нашего менталитета: мы вообще бережно относимся к вещам, а к чужим — тем более. Поляки знают и уважают это. А еще мы действительно близки: поляки, узнав о национальности съемщика, часто вспоминают своих предков. «О, у меня бабушка из Гродно!», пытаются вспомнить слова, сказать что-нибудь по-русски или по-белорусски, выразить свое участие (улыбается).

По воспоминаниям Татьяны, эмигрантский взрыв весны 2022 года повлиял на ситуацию со съемной недвижимостью, быстро подорожавшей и ставшей дефицитом, но тренд рынка жилья на продажу наблюдается риелтором уже более семи лет и не прекратился во время даже такого масштабного кризиса:

— Сложно было и отдельным людям, после начала войны оказавшимся в Польше часто без ничего и вынужденным быстро арендовать жилье по выросшим ценам, и компаниям. Последние ведь переезжали всем составом, а быстро разместить 300−700 человек и подыскать новый офис, когда вокруг все тоже этим заняты — нелегкая задача. Но в Польше, как правило, оказываются очень целеустремленные белорусы. Они быстро решают вопросы с работой и, обеспечив себя арендным жильем, первый год присматриваются. На второй — часто покупают, причем квартиру в том же районе, в котором изначально снимали. Потому что все спальные районы в Польше достаточно комфортные для жизни. За год люди обзаводятся друзьями, привыкают пить кофе в одной и той же кофейне, ходить гулять с детками на площадку и в парк, и уже не хотят ничего менять. Я часто слышу от клиентов фразу: «Рассматриваем покупку только в этом районе, он самый лучший в городе». Про каждый из районов (улыбается). Так было и до войны, это наблюдается и сейчас.

Риелтор замечает: белорусы обычно вкладываются в новое польское жилье со всеми современными удобствами. Вторичный рынок их интересует реже:

— Люди сразу хотят максимальный комфорт. Приехавших недавно иногда отпугивают типовые «кавалерки» (небольшие по площади квартиры, чаще всего однокомнатные. — Прим. ред.) по 32 квадратных метра: мы-то ведь привыкли к тому, что метраж решает (смеется). Но эти небольшие квартиры обычно блестяще спроектированы, они не состоят из коридоров и сложных маршрутов, за которые ты еще почему-то много платишь. Белорусы часто покупают такие студии в качестве первого собственного жилья в Польше. Или в качестве инвестиции: многие люди инвестируют в недвижимость в Польше, чтобы иметь пассивный доход.

«Риелтор в Польше — это огромная конкуренция и большие возможности»

Татьяна улыбается, вспоминая о том, как озвучила знакомым намерение стать риелтором в Польше:

— Смотрели на меня и удивлялись: «Ты что, с ума сошла? Ты же иностранка, там своих хватает, безумная конкуренция!» Но это работа, которой всегда хватает. Риелтор в Польше — это огромная конкуренция и большие возможности.

8 июля 2023 года «ТМ Инвест» запускает обучающий курс для всех желающих стать риелтором на рынке Польши. Эксперты-практики поделятся всеми необходимыми навыками и знаниями, подготовив профессионалов сферы недвижимости «с нуля». Все детали курса собраны по этой ссылке.

Татьяна считает, что многими новичками профессия воспринимается совсем не тем, чем она является на самом деле, поэтому многие быстро уходят. Зато оставшиеся — остаются в ней надолго:

— Риелтор — человек, который работает с компромиссом: на нем лежит организация всего пути, по которому пройдут стороны договора до точки, в которой этот договор будет подписан и все останутся довольны. Найти, организовать, договориться с каждым, прийти к консенсусу… Очень эмоционально затратная работа, требующая постоянной концентрации на тысяче мелочей. Это уже не говоря о том, что в ней не идет речь о 8-часовом рабочем дне с фиксированными выходными (улыбается). Помню клиентов из Беларуси, которые решили переехать в Польшу на Рождество: я тогда вытаскивала поляков на презентацию их квартир прямо накануне праздника, чтобы приехавшая семья с детками встречала праздник в своем новом доме, а не в квартире на сутки. И все получилось. С одной стороны, в твоих силах сделать счастливыми людей — это огромная отдача, приносящая настоящее удовольствие… и действительно хорошие деньги. С другой, это не всегда получается — и эмоциональная яма в таких случаях пропорциональна. Поэтому многие уже на старте понимают, что это не их путь, что это не быстрые и легкие деньги, и уходят. Есть настоящие таланты, у которых вообще все получается с первого дня, они будто рождены для этого. Но это редкость. Остальные оставшиеся — учатся, постепенно становятся настоящими профессионалами и отлично зарабатывают.

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