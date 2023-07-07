Генерал СБУ: Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина 7.07.2023, 9:19

Второй шанс не дают никому.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после неудачного мятежа в РФ пытается остаться в информационном поле. Кремлю это не нравится, что может ускорить ликвидацию экс-«повара» Путина. Об этом в интервью «Главреду» сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

«Пригожин пытается реабилитироваться, потому что сейчас на него в России вешают всех чертей. ЧВК Вагнер пытаются вычеркнуть. Я не исключаю, что Пригожина будут ретушировать на фото, где он вместе с Путиным, как когда-то уже зарисовывали присутствие Сталина», - сказал он.

Для того, чтобы остаться в российском пространстве, Пригожину надо время от времени о себе напоминать.

«Это нужно для его сторонников, которые прошли фронт и разошлись по домам. Речь идет о своеобразном сигнале: ничего не закончилось, если надо будет начать – я приглашу вас присоединиться. Поэтому Пригожину надо появляться публично. Думаю, Москву это раздражает, и подобные проявления могут ускорить вопрос ликвидации Пригожина», - предположил Ягун.

При этом генерал-майор запаса считает, что у Пригожина нет шансов вернуться в масштабные процессы в России.

«На этом этапе Пригожин вернуться не может. В России второй шанс не дают никому», - отметил он.

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