ВСУ разбили россиян под Авдеевкой, отобрав у них танки Т-80 7.07.2023, 9:36

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Штурм шел 10 часов.

У Сил обороны Украины новые трофеи на Авдеевском направлении. Отбивая масштабный штурм ВС РФ, украинские воины получили два российских танка «Т-80БВ».

Кадры опубликовала Госпогранслужба Украины.

Судя по опубликованному видео, эти события произошли весной. Россияне попытались выбить украинских воинов из-под Авдеевки, но потерпели сокрушительное фиаско. Штурм продолжался 10 часов. И по его итогу свыше 10 оккупантов были ликвидированы, а в руки ВСУ попали трофейные Т-80БВ.

«Танки сильно повреждены не были… Но танк не двигался. Танкисты из него повылазили, хотели сбежать. Их стрелковым оружием обезвредили. Потом их эвакуационные группы пытались немного залезть, вытягивать своих «300-х», наша арта немного подключилась», - рассказал о тех событиях украинский военнослужащий.

Украинский военкор Юрий Бутусов, комментируя видео пограничников, опубликовал кадры того, как на Т-80БВ у линии фронта рассекают бойцы украинской Нацгвардии.

Скорее всего, это один из трофейных танков, которые были взяты под Авдеевкой. Технику отремонтировали. Отметим, что Авдеевское направление российские войска безуспешно пытаются пробить с февраля 2022 года.

Оборона там настолько крепка, что ее не смогли пробить ВС РФ при полномасштабном вторжении. Операция оккупантов по взятию данного укрепрайона в «клещи» также была провалена.

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