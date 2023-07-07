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«Проверяют телефоны, а найденную информацию используют для шантажа»

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  • 7.07.2023, 9:39
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«Проверяют телефоны, а найденную информацию используют для шантажа»

В Литве предупредили об агрессивных лукашистах на границе.

Белорусская разведка в пунктах пропуска на границе с Литвой ведет себя агрессивно, вербуют всех подряд, проверяет телефоны, а найденную в них информацию используют для шантажа. Об этом рассказали в Департаменте госбезопасности Литвы, пишет Delfi со ссылкой на LNK.

В ведомстве рассказали, что в пунктах пропуска белорусские разведчики опрашивают граждан Литвы, которые едут в Беларусь, интересуются их взглядами, личной жизнью, работой, пытаются установить круг знакомств.

Кроме того на границе белорусские силовики проверяют гаджеты: телефоны, компьютер, проверяют контакты, фотографии, места, которые посещал.

— Надо иметь в виду, что всю эту информацию могут взять из вашего гаджета и использовать не только против вас, но и против ваших близких, знакомых, членов семьи. Возвращенный вам гаджет, побывавший в руках у разведки, вероятно, будет с нарушениями в системе безопасности, — сказала журналистам представитель ДГБ Аурелия Верницкайте.

Она отметила, что были случаи, когда людям, ехавшим в Беларусь, на границе сообщали, что им в эту страну въезд запрещен.

— За то, что они выступали за Украину, осуждали российскую агрессию. Им говорили, что разрешат въезд, если они встретятся с белорусскими службами, — рассказала Верницкайте.

Как подчеркнула спикер, белорусская и российская разведка «тесно сотрудничают» и «пытаются вербовать всех подряд».

— Это необязательно люди, занимающие высокие посты в госучреждениях, это необязательно люди, у которых есть доступ к засекреченной информации. Пытаются завербовать всех, кого получается. А потом решают, как использовать человека: для распространения пропаганды, для связи, в операциях и т.д. Все должны быть бдительными, если едут в Беларусь, — сказала Верницкайте и посоветовала гражданам страны не посещать Россию и Беларусь без крайней необходимости.

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