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«Просторная трешка вышла по цене однушки»

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  • 7.07.2023, 9:51
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«Просторная трешка вышла по цене однушки»

Как минчане начали путь к квартире мечты с покупки комнаты.

Комната на общей кухне — совершенно точно не предел мечтаний. Но выбирая между тем, чтобы каждый месяц отдавать «дяде» сотни рублей или с десяток лет быть на крючке у банка, некоторые предпочитают промежуточный вариант и решаются на покупку доли в квартире. Все же это крыша над головой, причем своя — никто уже не попросит на выход. На первый взгляд такой шаг может показаться довольно специфичным: в нагрузку к квадратным метрам автоматически идут соседи (личности не всегда приятные), необходимость делить с ними места общего пользования и даже составлять график уборки. Однако, может, все не так плохо? Onlíner расспросил минчан, начавших свой путь в мир недвижимости с покупки комнаты в чужой квартире, о плюсах и минусах такого варианта.

Комната за $36 000 по курсу. Были же времена

В большинстве случаев за каждым объявлением о продаже доли в квартире стоит маленькая семейная драма: болезненный развод, ссоры на почве дележки наследства, желание насолить родственнику (пусть даже упустив свою выгоду). Угодить в такую атмосферу — настоящее наказание. Так ведь еще и «коренной» жилец наверняка будет считать себя главнее и «полноправнее». Поди уживись. Поэтому Виктор к вопросу подбора варианта подходил очень тщательно, отсеивая все предложения, где потенциально могло пахнуть скандалами и обидами.

— На дворе стоял 2007 год. Мы с супругой только поженились. Имея за плечами опыт жизни на съемных метрах, решили, что надо что-то менять, — вспоминает минчанин. — Благо имелись накопления, да и на свадьбу кое-что подарили. Понятно, что на отдельную квартиру сбережений не хватало: время тогда было такое, что жилье стоило баснословных денег. Например, двушки в хрущевках с терпимым ремонтом уходили за $50 000—60 000. Даже если бы мы взяли большой кредит, выбирать могли бы только из малосемеек без балкона или полноценных квартир, но где-нибудь в Дзержинске. Стали думать.

Первой идеей, пришедшей паре в голову, стал «шеринг» квартиры с друзьями. Мол, скинутся, купят двушечку и будут счастливо жить в хорошей компании. Но впоследствии от этой затеи минчане отказались (дальнейший опыт показал, что сосуществование на общей кухне может разладить даже самые крепкие отношения).

— В какой-то момент поняли, что надо смотреть комнаты: и в бюджет впишемся, и уезжать из Минска не придется, — продолжает Виктор. — Симпатичных вариантов хватало — с хорошим расположением, метражом и ремонтом.

Но мы решили избегать тех случаев, где люди откровенно «дербанили» квартиры друг другу назло. Нам это казалось неправильным.

Поэтому круг поисков очень сузился. И вот наконец попалось на глаза интересное объявление о продаже квартиры в Серебрянке. Чем зацепило? Весь дом состоял из небольших коммуналок (на две комнаты, а не по пять-шесть, как это зачастую бывает). То есть никто из жильцов изначально не был «полновластным» хозяином: они всегда делили с кем-то кухню, коридор, санузлы. А еще к каждой комнате прилагался свой балкон.

Дом, который строился для одиночек, приглянулся паре. Да и история у 17-метровой комнаты, выставленной на продажу, была чистая: пожилая собственница оставила метры в наследство сыну, а тот решил продать. Никаких драм и интриг.

— Приехали на просмотр, все понравилось, — говорит мужчина. — Да, ремонт был уже сильно уставший, но жилье — с потенциалом: кухня площадью 8 метров, небольшой коридорчик, раздельный санузел. Соседей, кстати, дома не было: на лето они вместе с детьми уехали в деревню (про детей в агентстве, кстати, умолчали — сказали, что просто молодая пара в другой комнате обитает). И так как цены на жилье росли чуть ли не каждый день, мы решили, что надо брать.

Обошлись собственные 17 метров в $36 000 по курсу. Сейчас за эти деньги можно однушку в старых домах купить, а тогда — только комнату. Но такие были времена.

Не откладывая переезд, минчане погрузились в коммунальную жизнь: сделали у себя ремонт, поставили холодильник в комнату (так же было у соседей) и стали ждать, когда доведется познакомиться с «соквартирниками». К сентябрю те вернулись в город и… очень спокойно восприняли новость о появлении жильцов во второй комнате.

— У нас установились негласные правила: в местах общего пользования находимся только по надобности — никаких посиделок на кухне или «заплывов» в ванной, — делится Виктор. — За собой сразу убираем; пылесосим и моем по очереди; на ремонт скидываемся. Общую «коммуналку» делили пополам, а позже — пропорционально количеству жильцов (у пары родился третий ребенок, и на помощь приехала теща).

Соседи оказались ребятами очень простыми, без претензий. Они прекрасно понимали, что нам придется долгое время жить вместе и лучше делать это дружно. Не скажу, что мы стали прямо друзьями, но и вражды не возникло — ни одного скандала «вдрызг». Кстати, я уточнял, почему они сами не купили эту комнату, ведь у них подрастают дети. Причина оказалась банальна — не хватило денег.

Конечно, со временем появлялись болезненные точки: например, соседи, на наш взгляд, убирали не очень хорошо. Но чтобы не накалять лишний раз обстановку, мы старались молчать: не стоит оно того. Наверняка у них тоже были к нам вопросы, и они тоже предпочитали не проговаривать их — для общего спокойствия.

При этом чем дольше мы жили, тем четче понимали: как здорово, что не стали проворачивать такой вариант с друзьями — бытовуха разрушила бы даже самые прочные отношения.

Рассчитаться с долгами и рублевым кредитом, который все-таки пришлось взять, паре помог очередной кризис. Правда, работать Виктору пришлось на двух работах — с 8 утра до 12 ночи. Примерно через пять лет пара созрела (в том числе финансово) для переезда в свою квартиру. А подтолкнула к действиям… покупка нового большого телевизора. Мол, если на это есть деньги, то на квартиру — тем более.

— Цены к тому моменту, увы, уже упали. И продать свою комнату мы смогли только за $23 000 (к слову, соседям). Но ведь и встречный вариант подешевел… Подходящую квартиру в формате «заезжай и живи» нашли в Лошице. Снова взяли кредит и наконец получили всю квартиру в свое владение.

Жалею ли я, что начал с комнаты и заплатил за нее столько денег, а потом потерял их на продаже? Ни в коем случае: если бы не этот вариант, то у нас не появилась бы старшая дочка.

Отсутствие собственной крыши над головой было мощным сдерживающим фактором. А так — пусть и коммунальная, но все же своя: не страшно, что можно оказаться на улице. Могу ли посоветовать такой вариант другим? На мой взгляд, это лучше, чем жить с тещей или родителями. Для нас это был прекрасный опыт и прекрасное решение. И если бы можно было вернуться назад, я поступил бы точно так же, — не сомневается Виктор.

Купил две комнаты из трех, а потом…

О том, чтобы улететь из родительского гнезда, Александр задумался в районе 20 лет. Собрал кота, собаку (самое дорогое), необходимые вещи и «пошел на съем». Но так как пускать квартирантов с животными арендодатели у нас не особо любят, молодому человеку приходилось изрядно мучиться при поиске вариантов. И так — на протяжении семи лет.

— Честно говоря, я просто устал от переездов. Поэтому в 2018-м решил, что надо уже покупать что-то свое. Как и все, начал смотреть студии, примеряться к кредитам, но очень быстро понял, что переплата по ним будет просто сумасшедшая. А тут мама подкинула идею: приценись к долям в квартирах, мол, выходит не очень дорого.

И тут же, пока не опомнился, прислала объявление: в 74-метровой трешке в Сухарево продавались сразу две комнаты — на 10 и 16 «квадратов». За $25 000 по курсу.

Я был настолько уставший от непостоянства, с которым сталкивается каждый квартирант, что решил больше ничего и не искать. Тем более что в моем случае предлагались сразу две комнаты: одна мне, другая — моим животным (считаю, что у них тоже должно быть личное пространство), — описывает, как пошел по «долевому пути», Александр.

Квартира хоть еще и относилась к довольно свежим, но уже имела большую историю. Строилась в свое время по льготному кредиту, была разделена по суду после развода, стояла частично без ремонта (может, именно он и стал последней каплей, добившей отношения собственников).

— Насколько удалось выяснить, в течение пяти лет эти две комнаты, принадлежавшие по решению суда хозяйке, просто пустовали, — продолжает минчанин. — В третьей комнате жил ее бывший супруг. И это, конечно, сказалось на состоянии мест общего пользования: перед переездом я нанял клининговую службу, которая часов 20 отмывала все от жира, грязи, непонятных субстанций.

Уточню, что я не из брезгливых, но, увидев состояние поверхностей, понял, что сам заниматься этим не буду.

К слову, собственница не скрывала, что ее бывший супруг — человек хоть неплохой и работящий, но слишком уж крепко дружащий с выпивкой. Точнее, так: он держится-держится, а потом уходит в запой на несколько недель. Бонусом во всей этой истории было то, что, по ее словам, в квартире он жил не постоянно: основную часть времени проводил у новой женщины, а когда запивал — возвращался в родные стены.

Так оно и было: сосед появлялся сначала раз в неделю (видимо, контролировал меня), а потом все реже и реже. Но если уж приходил, устраивал настоящий концерт.

Ломился в мою комнату, пытаясь выбить замки, грозился зарезать кота и собаку. Даже приходилось несколько раз вызывать милицию.

Александр говорит, что тяжело переживал эти «визиты под градусом». Но в 2020-м сосед пропал. Молодой человек даже подумал, что тот мог стать жертвой пандемии. И вроде бы одному в квартире было находиться приятно и комфортно, но уже где-то через полгода возник острый вопрос — добропорядочного жильца начали донимать коммунальщики. За соседом числился огромный долг — с учетом пени набежало несколько тысяч рублей.

— Мне звонили из РСЦ, грозились отключить воду и свет. Но простите, при чем здесь я? Лицевые счета давно разделены, и свою часть я оплачиваю. За свет и воду тоже плачу вовремя, так как один их потребляю. Пришлось несколько раз с ними серьезно поговорить, чтобы наконец отстали, — добавляет минчанин.

Блудного соседа в итоге отыскала мама Александра. Уговорила его встретиться с сыном. А тот предложил мужчине выкупить его комнату. В августе прошлого года сделка состоялась.

— Так я и стал владельцем трехкомнатной квартиры. Причем, по сути, по цене однушки. За последнюю комнату, на которой к тому же висел большой долг, я заплатил относительно немного. Сразу же поменял замки во входной двери и думал, что уже попрощался с соседом навсегда.

Но нет, пришлось еще судиться, чтобы выписать его, так как сам он не снялся с регистрации за три отведенных по договору месяца.

Поскольку Сухарево — совсем не то место, где мне всегда хотелось жить, практически сразу же после решения всех вопросов я выставил трешку на продажу. А в феврале этого года уже купил квартиру, которая мне действительно нравится.

Соглашусь, что в моем случае все сложилось довольно удачно. Но это если оценивать сейчас. В моменте же мне было очень тяжело, и не раз посещали мысли, что зря я связался с покупкой комнат. Даже не знаю, повторил ли бы я этот путь сейчас заново. Выгода, конечно, есть, но жизнь с пороховой бочкой за стенкой — то еще удовольствие, — заключает Александр.

Недостаток один — слишком классные соседи

Пять лет назад Аня переехала в Минск. Девушке с ходу повезло: ей сдали квартиру по знакомству — за $200 по курсу в месяц. Кто из нас не мечтал о таких расценках? Но даже эта сумма кажется слишком внушительной, если работаешь… за границей. А у Ани именно так и сложилось: новое место для приложения своих способностей она нашла за пределами Беларуси.

— Я месяцами не была в стране, и получалось, что эти $200 отдаю просто за то, что где-то лежат мои вещи. Стало обидно. Начала думать, как решить этот вопрос. Сначала хотела арендовать комнату в квартире, а потом сообразила: зачем снимать, если можно купить? — рассказывает девушка. — На руках у меня было только $11 000, и, если честно, не очень верилось, что за эти деньги можно что-то подобрать. Но в агентстве, куда я обратилась, убедили, что стоит попробовать поискать.

Начала ездить на просмотры. Откровенно говоря, ничего приличного на горизонте не было. А потом я попала в прекрасную залитую светом 13-метровую комнату в многоэтажке в Зеленом Луге. И поняла, что хочу в ней остаться.

Однако денег на покупку не хватало, и взять недостающие $1700 было неоткуда. К счастью, хозяин согласился на рассрочку на три месяца.

Аня признается, что до сих пор довольна покупкой «как слон»: в двух комнатах живут парень и девушка, четвертая пустует. Атмосфера в коммуналке отличная: успеть бы наговориться с соседями, когда приезжаешь. Сообща жильцы сделали хороший ремонт в местах общего пользования: никаких затертых полов и ободранных стен. А самое главное — «жаба не душит», что деньги улетают куда-то на сторону. Платежи же за ЖКХ выходят просто копеечные.

— Я продолжаю копить на собственное жилье. Как, собственно, и остальные жильцы нашей квартиры. Но даже сейчас у меня есть ощущение дома. Дома, который я постаралась сделать максимально уютным и красивым. Из минусов могу назвать разве что слишком классных соседей: с ними настолько комфортно, что можно и всю жизнь так прожить, пропадает мотивация усиленно копить на свою недвижимость, — смеется Аня. — Может, это только мне так повезло, но мы правда живем очень мирно, уважаем друг друга и стараемся не мешать, соблюдая «правила общежития». Нам даже не приходится составлять какие-либо графики: все убирают сами и без напоминания. Я тоже, когда прилетаю, навожу порядок и чистоту в местах общего пользования.

Девушка уверена, что, когда придет время, она без труда продаст свою комнату. Причем даже дороже, чем купила, так как успела сделать ремонт как в своем помещении, так и на общих площадях. «Хорошо, что Бог дал мне мозги, чтобы я приняла такое решение», — не может нарадоваться покупке минчанка.

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