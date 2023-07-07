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В России начали активно вербовать женщин на войну

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  • 7.07.2023, 10:01
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В России начали активно вербовать женщин на войну

Этим занимается ведомство Шойгу.

На войну с Украиной в России начали зазывать и женщин. Реклама, приглашающая заключить контракт с Минобороны РФ, появилась в пабликах Омска. На картинке — улыбающаяся блондинка в военной форме предлагает женщинам «встать с мужчинами в одном строю». На службу зовут врачей, фельдшеров, медсестер и поваров.

Журналист «7×7» позвонил по указанному номеру омского военкомата. Там подтвердили, что ведется соответствующий набор. Заключить контракт может женщина до 50 лет. Срок — минимум год, причем отпусков в течение этого периода не предусмотрено. Требования минимальные. Например, медсестрам и поварам необязательно иметь образование по специальности.

Куда отправят женщин, неизвестно. В военкомате заявили, что они будут служить в «российских регионах», к которым власти также относят Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины после их аннексии осенью 2022 года.

В военкомате не смогли сказать, сколько будут платить женщинам. Сотрудник сообщил лишь, что им положены «губернаторские» 100 тысяч рублей в первый месяц и по 50 тысяч в последующие три. Также женщины получат единовременную президентскую выплату в 195 тысяч рублей. Чтобы попасть в армию, нужно подать заявление в пункт отбора на военную службу по контракту.

7 марта этого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в войне с Украиной участвуют 1100 женщин, и каждая третья уже получила госнаграды. В общей сложности в рядах Вооруженных сил страны служат более 39 000 женщин, почти 5000 из них носят офицерские погоны, добавил он.

Вопрос об отправке женщин на фронт встал после объявления в России мобилизации. Тогда Шойгу заверил, что Минобороны не собирается призывать женщин — «этого не было и в планах на будущее». Однако в Генштабе отмечали, что в данном вопросе могут быть сделаны исключения для медработников, «но потребность в таких специалистах минимальная».

О конкретном случае призыва женщины-врача для отправки в Украину рассказала корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Во Владимире мобилизовали ее подругу-кардиолога, имеющую на иждивении двух несовершеннолетних детей. «Мне кажется, что это какая-то ошибка, глупый розыгрыш», — жаловалась сотрудница «Первого». По ее словам, всего во Владимире под мобилизацию попали четыре женщины-врача.

Между тем нехватку медицинских специалистов на войне недавно подтвердили в структурах, отвечающих за обеспечение армии. Так, в конце апреля руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артем Катулин заявил, что больше половины российских военных, которые погибли в Украине, умерли из-за неграмотного оказания медицинской помощи. По той же причине многие солдаты стали инвалидами, отметил он.

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