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В Кремле доигрались

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  • Александр Невзоров
  • 7.07.2023, 10:22
  • 6,260
В Кремле доигрались
Александр Невзоров

ВСУ наведут существенный шорох на фронтах.

Ну вот, доигрались и до кассеток.

США все же решились передать Украине «кассетные боеприпасы».

Это реально адская штука. Если их возможности перемножить на ту праведную месть, которой живет ВСУ, то кассетники наведут существенный шорох на фронтах. Работают они абсолютно смертоносно (на видео).

В ответ на бесконечно подлые, преступные действия России, на геноцид, оккупацию и бомбежки мирных городов - Украина, несомненно, имеет полное право применять все.

Да, кассетники запрещены. 113 стран мира подписали Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, но среди подписантов нет ни Украины ни США.

Александр Невзоров, t.me

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