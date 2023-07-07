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В Москве на Рублевском шоссе облили зеленкой адвоката Елену Пономареву

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  • 7.07.2023, 10:12
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В Москве на Рублевском шоссе облили зеленкой адвоката Елену Пономареву

Ранее неизвестные напали не ее автомобиль.

В Москве адвоката Елену Пономареву облили зеленкой на остановке. Об этом сообщила пресс-служба адвокатской палаты Московской области.

Нападение произошло на остановке в Москве по адресу Рублевское шоссе 16 корп. 1.

«Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — говорится в заявлении адвокатской палаты.

По словам Пономаревой, у нее ожог обоих глаз второй степени.

Baza пишет, что, по мнению Елены, нападение связано с делом задержанного за получение взятки судьи Котова — адвоката приглашали на суд в качестве свидетеля.

Пономарева рассказала, что ранее ей поступали угрозы жизни и здоровью. Неизвестные облили ей автомобиль несмываемой краской, а также прокололи шины.

В заявлении адвокатской палаты также сообщается, что Елене поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, «что свидетельствует о слежке за адвокатом». При этом «обращение в правоохранительные органы результатов не дало, виновные установлены не были».

В комиссии по защите прав адвокатов АП МО сообщили «Адвокатской улице», что Пономарева находилась под государственной защитой из-за нескольких случаев угроз ее жизни.

«Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия», — заявили в адвокатской палате.

Елена Пономарева работает в коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры». Она также часто выступает экспертом в ток-шоу «За гранью» на «НТВ».

Напомним, что 4 июля неизвестные напали в Чечне на журналистку «Новой газеты» Елену и адвоката Александра Немова, когда они приехали на приговор матери преследуемых чеченских активистов Зареме Мусаевой.

Автомобиль Милашиной и Немова по дороге из аэропорта заблокировали вооруженные люди. Журналистку и адвоката сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику. Милашину также облили зеленкой и обрили ей голову.

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