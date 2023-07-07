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«Россияне в Бахмуте попали в капкан, их расстреливают свои же»

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  • 7.07.2023, 10:39
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«Россияне в Бахмуте попали в капкан, их расстреливают свои же»

Офицер ВСУ от первого лица рассказал о боях за город.

Боец батальона «Свобода» Роман Конон озвучил реальную ситуацию в Бахмуте по состоянию на сегодня.

В Бахмуте ситуация динамичная, тяжелая, но контролируемая, как сообщает лейтенант Роман Конон.

Боец «Своды» с позывным «Варвар» объяснил, что, хотя украинским военным и удается медленно, но уверенно освобождать Бахмут и его окрестности, до момента взятия города полностью под наш контроль еще далеко.

Лейтенант батальона «Свобода» дал объективную оценку происходящему в Бахмуте на сегодня: «Ситуация на линии столкновения очень динамичная. Враг применяет против нас все виды оружия, которые у него есть. Оружие у россиян старое, советское, но у них его еще очень много. У нас стоит задача, как можно больше их уничтожить, как можно больше уберечь наших парней и отбить как можно больше нашей территории».

«Ситуация очень динамичная. Все меняется очень быстро, что даже невозможно отслеживать эти изменения поминутно. У наших бойцов настрой полностью выбить врага, и мы видим, что определенные успехи имеются: россияне несут очень большие потери», - добавил к вышесказанному боец Нацгвардии.

Главный тезис Романа Конона: «Есть случаи, когда они начинают бежать, как крысы, нередко бывает и так, что их расстреливают свои же, в некоторых случаях они попадают в капканы наших бойцов и отправляются «на концерт к Кобзону». Ситуация довольно сложная, но контролируемая в нашу пользу».

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