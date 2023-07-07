В центре Минска коммунисты разрушили крест в память о замученном нацистами священнике 2 7.07.2023, 10:40

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Так крест Винценту Годлевскому выглядел до уничтожения.

Фото: catholic.by

Не обошлось без доносчицы Бондаревой.

Члены Коммунистической партии разрушили крест возле минского костела святого Роха, установленный в память о католическом священнике Винценте Годлевском. В годы войны ксендз выступал против нацизма и был убит в концлагере в Тростенце, однако гродненская пропагандистка Ольга Бондарева, сообщившая об уничтожении креста, назвала «нацистом» его самого, сообщает zerkalo.io.

Бондарева отчиталась, что крест был разрушен «усилиями Коммунистической партии Беларуси», и поблагодарила всех, кто принял в этом участие, за «борьбу с реабилитацией нацизма». «Нацистом» она назвала и самого Винцента Годлевского, в память о котором стоял крест.

Винцент Годлевский родом из-под Волковыска, он был одним из первых священников, который начал проводить службы на белорусском языке. В 20-х годах прошлого века его дважды арестовывали польские власти, он был обвинен в распространении «революционного учения» и приговорен к двум годам тюрьмы. Находясь в заключении, ксендз написал единственный в то время белорусский учебник по истории раннего христианства.

В годы войны Годлевский был настоятелем Красного костела и единственным во всем Минске белорусским католическим священником. Используя свое положение, он стал одним из организаторов Белорусского антинацистского движения и создал по всей стране целую сеть белорусскоязычных школ.

24 декабря 1942 года Годлевский был арестован прямо в Красном костеле, доставлен в гестапо и подвергнут пыткам без суда. Он погиб в лагере смерти у деревни Малый Тростенец.

Там же, в Тростенце, в 2008 году был установлен крест в память о ксендзе. Эту акцию инициировал краевед и ученый Анатолий Белый.

При упорядочении территории крест вынули из земли и передали в костел Пресвятой Троицы (святого Роха) на Золотой Горке в Минске. В 2019 году крест благословил викарный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий.

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