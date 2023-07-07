У России начались проблемы с выплатами внешних долгов 1 7.07.2023, 10:46

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Кредиторы получили только 68% от требуемых сумм.

В 2022 году Россия из-за санкций не могла в полной мере погашать долги по кредитам перед международными финансовыми организациями (МФО), иностранными государствами, юрлицами и иными субъектами международного права.

Всего в прошлом году Россия выплатила по международным займам 16,3 млрд руб., или 68% от плана, подсчитала Счетная палата со ссылкой на данные Минфина.

Как следует из отчета аудиторов, данные которого публикует РБК, основная часть этой суммы пришлась на досрочное погашение 11 займов перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР; 12 млрд руб., или 183 млн долларов).

В результате по состоянию на 1 января 2023 года государственный внешний долг России по займам МФО уменьшился на 17,9%, составив 91,19 млрд руб. (1,3 млрд долларов). Почти вся эта сумма (1,27 млрд) приходится на пять займов у банка БРИКС — Нового банка развития (НБР).

Также Россия должна 18,3 млн долларов Европейскому инвестиционному банку, 1,8 млн — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), 1,4 млн — Северному инвестиционному банку. При этом 98,4% общей суммы задолженности перед МФО номинированы в долларах.

Аудиторы Счетной палаты отмечают сложности с погашением этих долгов. Так, из-за отказа иностранного банка-корреспондента в проведении платежей в пользу Северного инвестиционного банка и Европейского инвестиционного банка «платежи по графику не были проведены».

Также не прошел платеж в счет погашения государственного долга России перед Республикой Корея — банк-корреспондент отказался его проводить в июне. Выплату удалось произвести только в ноябре с использованием счетов Федерального казначейства в Газпромбанке на основании специальной лицензии, которую выдали властям Кореи. В Счетной палате уточнили, что разрешение на это дало Казначейство США.

При этом Россия не смогла осуществлять и новые заимствования у МФО. Фактический объем привлеченных средств составил 2,79 млрд руб., или 35,2 млн долларов. Это около 3,4% от планового показателя Минфина на 2022 год. Между тем программой внешних заимствований на 2022 год предусматривалось финансирование деньгами МФО девяти госпроектов и привлечение несвязанных кредитов в общей сумме на 83,26 млрд руб. (1,15 млрд долларов).

Счетная палата отмечает в заключении, что отклонение показателей от плана обусловлено «геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории Российской Федерации приостановлена на неопределенный срок».

Для России это будет иметь «не критичный, но все-таки негативный эффект», говорит директор центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

«До 2022 года мы строили отношения, исходя из того, что мы привлекаем средства фондов для различных крупных проектов, и, конечно, если мы перестаем это делать, этот вычет из потенциального роста, который нужно каким-то образом замещать. Однако сделать это не всегда возможно: Фонд национального благосостояния не резиновый, и в целом бюджетных средств сейчас не хватает», — заключил Ведев.

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