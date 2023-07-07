Литва возобновляет внутренний пограничный контроль 7.07.2023, 10:49

С чем это связано и о чем важно помнить белорусам.

В Литве с 7 июля на неделю возобновлен внутренний пограничный контроль, пишет Delfi.

Два контрольно-пропускных пункта открыты на границе с Польшей, пять — на границе с Латвией. Также будут проверять пассажиров самолетов, паромов и кораблей.

— Наше основное внимание будет сосредоточено на контроле прибывающих людей и транспортных средств. Сотрудники постараются проводить процедуры проверки как можно быстрее, чтобы избежать формирования очередей, — сказал глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев. — Кроме того, [на границе] будут установлены определенные профили риска, и, опираясь на них, сотрудники будут проводить проверки.

У прибывающих в Литву проверяют документы. Граждане третьих стран (в частности белорусы) должны будут предъявить паспорт и действующую визу.

Внутренний пограничный контроль вводится в связи с саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11−12 июля. Это обычная практика для мероприятий такого масштаба и значимости в странах Шенгенской зоны.

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