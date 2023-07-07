WP: Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов 7.07.2023, 10:53

Джо Байден

Фото: Getty Images

О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине спорных кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Об этом сообщает The Washington Post.

Конгресс должен изъять боеприпасы из существующих оборонных запасов США.

Это решение было принято на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Отметим, что такой шаг предусматривает обход закона США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом брака выше 1%.

По последним оценкам, проведенным в 2020 году, коэффициент брака кассетных боеприпасов не превышает 2,35%. Хотя это превышает ограничение в 1%, официальный представитель Пентагона Пета Райдер отметил, что официальные лица «тщательно отбирают» боеприпасы с коэффициентом брака 2,35% или ниже для передачи в Украину.

Спорные боеприпасы

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление из-за того, что они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Еще в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

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