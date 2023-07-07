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На М1 под Брестом мужчина в сумерках лег на дорогу перед легковушкой

  • 7.07.2023, 10:53
На М1 под Брестом мужчина в сумерках лег на дорогу перед легковушкой

Что было дальше?

На трассе М1 мужчина лег на дорогу прямо перед автомобилем. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Все произошло 6 июля возле деревни Косичи в Брестском районе. Водитель ехал по трассе М1 по второй полосе — крайняя правая была занята большегрузами, которые стояли по направлению к пункту пропуска «Козловичи». К счастью, водитель заблаговременно увидел опасность, смог снизить скорость и избежать ДТП. Пешехода с дороги поднял товарищ и увел за фуры.

«Хочу предупредить других водителей. Сам каждый день езжу, отвлечься можно на секунду — и катастрофа неминуема. Не хочется, чтобы кто-то „сел“ из-за глупости другого», — цитирует автора видео телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

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