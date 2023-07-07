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Украинская армия отбросила войска РФ под Бахмутом

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  • 7.07.2023, 11:01
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Украинская армия отбросила войска РФ под Бахмутом

ВСУ продвинулись на северном и южном флангах.

Украинские Силы обороны за сутки продвинулись на расстояние более 1 км на бахмутском направлении. Об этом заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, вести штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангах. В частности, за последние сутки там пройдено более 1 км», – заявил он.

Оккупанты 318 раз вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по позициям сил обороны, совершил три авианалета. Произошло семь боестолкновений, в ходе которых ликвидирован 61 оккупант, 116 ранены, пять взяты в плен. Также уничтожена российская военная техника.

«У них бывают небольшие контратакующие действия, но в целом инициатива за нами. Здесь главное осознавать, что мы идем вперед, несмотря на то у нас паритет в силах и средствах, у нас нет преимущества над ними», – заявил спикер.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещеевка под Бахмутом Донецкой области.

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