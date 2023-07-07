История с облитым краской Z-автомобилем в Новополоцке получила продолжение 1 7.07.2023, 11:09

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Правозащитники рассказали подробности.

За облитый краской Z-автомобиль на крымских номерах в Новополоцке были задержаны пять человек. Кроме 53-летнего работника «Нафтана», в отношении которого возбудили уголовное дело, силовики задержали также членов его семьи. На сына и невестку составили протоколы и отправили под суд, сообщает правозащитный центр «Весна».

На днях в Сети появилось видео, на котором 46-летний владелец Ssang Yong с номерами оккупированного Крыма рассказал о том, что его автомобиль в Новополоцке облили белой краской. В опубликованном ролике видно, что на дверце багажника, задних дверях и капоте транспортного средства размещались буквы «Z».

Владелец авто сокрушался, что его автомобиль «осквернили» на парковке у здания Новополоцкого ГОВД. О произошедшем он заявил в милицию. Не прошло и суток, как новополоцкий ОМОН жестко задержал подозреваемого, на него завели уголовное дело.

По данным правозащитников, задержанный мужчина — 53-летний сотрудник «Нафтана» Илья Двойрин. Кроме того, силовики задержали его сына Дмитрия и невестку Викторию, жену и брата. 4 июля у них дома провели обыски, родственников Двойрина отвезли в РОВД.

Жену и брата Ильи Двойрина после проверки телефонов отпустили, а его самого поместили в Витебский изолятор временного содержания. На Дмитрия и Викторию Двойриных составили административные протоколы. 6 июля в Полоцке состоялся суд, однако его результаты пока неизвестны.

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