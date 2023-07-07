«Ловушка 22»: как падет Путин 1 7.07.2023, 11:11

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Фото: Getty Images

Кремлевские элиты выжидают удобный момент.

Как только российский фронт в Украине посыплется, диктатора РФ Владимира Путина устранят свои. Кремлевские «элиты» выжидают удобный момент.

Такое мнение высказала российская журналистка Юлия Латынина в эфире своего YouTube-канала.

Она уверена, что заговорщики начнут действовать только после крупного военного поражения РФ в Украине.

Это позволит им сделать диктатора «козлом отпущения» и быстро свернуть войну, вернувшись к сотрудничеству с Западом.

«С моей точки зрения, если фронт рухнет, то Путина сместят. Кто-нибудь «сожрет» из своих же. А до тех пор, пока фронт не рухнет, никто из них не дернется по той простой причине, что они рухнувший фронт должны будут повесить на Путина… Никому из них не хочется это брать на себя и с этим «багажом» въезжать в «новую Россию», - рассказала Латынина.

Она уточнила, что эту историю тормозит позиция Вашингтона, который толкает Киев на договоренности с Москвой и медлит с поставками вооружения, которое переломит ход войны.

«Получается «ловушка 22»: если фронт рухнет, Путин падет, а американцы хотят, чтобы сначала Путин пал», - констатировала журналист.

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