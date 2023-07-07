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Ловить рыбу можно из окна: под Мостами продают базу отдыха с домом на острове

  • 7.07.2023, 11:12
Ловить рыбу можно из окна: под Мостами продают базу отдыха с домом на острове

Вместе с домиками и беседками продается участок в 30 соток.

Необычный объект выставили на продажу в Мостовском районе. Потенциальным покупателям предлагают приобрести базу отдыха неподалеку от деревни Олешевичи, пишет newgrodno.by.

На территории располагаются несколько комплексов с домиками и беседками. Главная фишка, как кажется, это домик на настоящем острове. Там рыбу можно ловить прямо из окна. Кстати, рыбалка – одно из основных направлений работы базы отдыха.

Есть тут и баня. Внутри домиков – русские печки. Это важно, потому что газ сюда не подведен. Впрочем, для того, чтобы побыть наедине с природой печка и баня нужны куда больше, чем центральное отопление.

Просят за объект 60 000 долларов. С учетом того, что вместе с домиками и беседками продается участок в 30 соток, сумма не такая уже и большая. Примерно столько стоят трешки в Гродно.

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