В Беларуси запретили продавать классическую «Колу от Мартина»
- 7.07.2023, 11:26
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В ней обнаружили «недопустимый подсластитель».
Госстандарт Беларуси запретил продажу безалкогольного сильногазированного напитка «Кола от Мартина классическая». Соответствующее уведомление опубликовала 7 июля пресс-служба ведомства.
Эксперты исследовали газировку и заключили, что она не соответствует требованиям регламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В Госстандарте подчеркнули, что на этикетке размещена недостоверная информация о составе продукта.
«Фактически в состав продукта входит обнаруженный в результате проведенных испытаний недопустимый подсластитель цикламат натрия в количестве 99,5 мг/кг», — отметили в ведомстве.
Госстандарт поручил изъять напиток из обращения и запретил его ввоз в Беларусь.
Цикламат натрия — химический подсластитель, который в 30−50 раз слаще сахара. Ученые долгие годы спорят о его безопасности. По данным американского института по изучению рака, на данный момент нет доказательств того, что цикламаты вызывают рак у людей. Тем не менее, в ряде стран мира этот препарат не входит в список разрешенных пищевых добавок.