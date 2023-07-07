В Беларуси запретили продавать классическую «Колу от Мартина» 7.07.2023, 11:26

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В ней обнаружили «недопустимый подсластитель».

Госстандарт Беларуси запретил продажу безалкогольного сильногазированного напитка «Кола от Мартина классическая». Соответствующее уведомление опубликовала 7 июля пресс-служба ведомства.

Эксперты исследовали газировку и заключили, что она не соответствует требованиям регламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В Госстандарте подчеркнули, что на этикетке размещена недостоверная информация о составе продукта.

«Фактически в состав продукта входит обнаруженный в результате проведенных испытаний недопустимый подсластитель цикламат натрия в количестве 99,5 мг/кг», — отметили в ведомстве.

Госстандарт поручил изъять напиток из обращения и запретил его ввоз в Беларусь.

Цикламат натрия — химический подсластитель, который в 30−50 раз слаще сахара. Ученые долгие годы спорят о его безопасности. По данным американского института по изучению рака, на данный момент нет доказательств того, что цикламаты вызывают рак у людей. Тем не менее, в ряде стран мира этот препарат не входит в список разрешенных пищевых добавок.

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