Странное молчание Пригожина 1 Аббас Галлямов

7.07.2023, 11:27

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Аббас Галлямов

Тут еще разные неожиданности возможны.

Думаю, что странное в нынешней ситуации молчание Пригожина объясняется тем, что оно было частью сделки, заключенной между ним и Кремлем. Хозяин «Вагнера» признал, что паблик - это сфера, по праву принадлежащая Путину, и пообещал больше не будоражить общественное мнение - даже свою ботоферму Кремлю отдал.

В ответ повар затребовал для себя более-менее комфортный раздел совместного бизнеса и выход из России. Обыски в этом смысле - это часть шоу, которое разыгрывается для того, чтобы показать народу, что «Путин свое слово держит» и «мятеж наказан». Поэтому под камеру обыскивают, а потом без камер возвращают. Как говорили на Руси, «день государев, а ночь наша». Впрочем если, как считает Пригожин, государство перегибает палку, то он огрызается. Так в ответ на утверждение кремлевских телеканалов о том, что в его особняке были обнаружены наркотики, повар опубликовал опровержение и разоблачил авторов сюжета как фальсификаторов.

А вообще надо понимать, что сделка рамочная и ее условия продолжают писаться прямо сейчас. При этом состав переговорщиков и участников процесса постоянно меняется. При этом все не доверяют друг другу и подозревают друг друга.

Так что еще разные неожиданности возможны.

Аббас Галлямов, t.me

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