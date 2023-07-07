«Если выйдешь из дома, тебя обязательно позовут поговорить и заодно выпить кофе» 1 7.07.2023, 11:32

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История рискового ливанца, который продал бизнес на родине и уехал в Беларусь.

Многие выходцы из арабских стран в Минске делают бизнес на шаурмичных, появившихся едва ли не в каждом дворе. Но ливанец Алан Абдо пошел своим путем и открыл в торговом центре Galileo небольшое кафе, где готовит кофе на песке и предлагает посетителям восточные сладости.

Журналисты onliner.by встретились с Аланом и записали его историю о переезде в Беларусь, о сложностях при запуске своего дела и о том, чем ливанские сладости отличаются от белорусских.

«Кофе — наша традиция, за день его могут выпить очень много»

Алан родился в небольшом городке Адунис, расположенном недалеко от столичного Бейрута. Вся его сознательная жизнь связана с семейным бизнесом. Долгое время он вместе с родственниками держал небольшое кафе, расположенное недалеко от дома.

— Идея со сладостями принадлежала еще моему дедушке, — рассказывает семейную историю Алан. — Каждое лето я ездил к нему в город Захлу и проводил много времени с ним в кофейне. Потом помогал маме с готовкой сладостей на кухне, а через какое-то время сам стал работать в кафе, готовить и предлагать десерты посетителям. Кроме того, чтобы лучше разбираться в процессах, я получил профильное высшее образование шефа и кондитера в университете Аль-Кафаат в Бейруте.

Впервые в Беларуси Абдо побывал 12 лет назад в качестве туриста. Впоследствии он еще несколько раз приезжал в Минск и во время одной из поездок познакомился со своей будущей супругой Надеждой. Сначала пара обосновалась в Ливане, и Абдо продолжал развивать семейный бизнес. Однако во второй половине 2010-х обстановка в Ливане накалилась, и страна погрузилась в затяжной экономический кризис. Власти ввели режим жесткой экономии и даже установили налог за звонки через WhatsApp.

— Я понял, что у людей, занимающихся бизнесом, могут возникнуть серьезные проблемы и происходящее может обернуться катастрофой. Ливан — очень красивая страна, но находиться там, к сожалению, стало небезопасно, а я все-таки хочу, чтобы моя жена и дочка жили в комфортных условиях, хочу обеспечить им хорошую жизнь. Мы начали задумываться о переезде, и, скажем так, некоторые семейные события этот процесс только ускорили. Я продал кафе, и мы уехали, — говорит Алан.

В Беларусь Абдо ехал не с пустыми руками, у него уже был четкий и продуманный план по запуску маленького бизнеса в нашей стране. Мужчина собирался открыть заведение, в котором, как и на родине, планировал продавать традиционные восточные сладости и кофе, приготовленный в турке на песке.

— Понимаю ваш бэкграунд, но мне любопытно: почему вы решили заняться именно десертами, а не крайне популярной у нас шаурмой? Судя по всему, это направление достаточно востребованное и на нем вполне реально неплохо заработать, — уточняю у собеседника.

— Во-первых, в Беларуси не едят такую шаурму, как в Ливане. У вас любят добавлять в нее кетчуп, майонез, капусту, а в нашей стране ее едят вместе с картошкой на раскрытом лаваше. Такую, кстати, в Минске можно попробовать в нашем фуд-молле в Galileo или в заведении Byblos. Ну а во-вторых, это все-таки не моя специализация. Я кондитер. Шаурму могу готовить дома, но не более того. А сладости и кофе — это большая часть нашей общественной культуры, и мне хотелось поделиться ей с белорусами.

Турка в Ливане (у нас она называется ракуа) может целый день стоять на плите, поскольку у нас этот напиток пьют очень часто, он самый популярный.

В Ливане все соседи прекрасно знают друг друга. Если выйдешь из дома, тебя обязательно позовут поговорить и заодно выпить кофе. Я видел статистику, согласно которой Ливан в 2020 году занял шестое место в мире по потреблению кофе на душу населения. А это о чем-то да говорит.

«Поначалу было сложно разобраться в документах: ливанские законы сильно отличаются от белорусских»

В итоге у Абдо все получилось. Он нашел подходящую кухню на Машерова, где до сих пор готовит сладости, и уже не первый год работает в ТЦ Galileo. Поначалу заведение располагалось на старом фуд-корте, а в октябре 2022-го Абдо переселился в огромный фуд-молл «Конкорс», запустив кофейню «Файруз», названную в честь мегапопулярной в Ливане певицы.

Однако еще на начальном этапе бизнесмен столкнулся с определенными сложностями. Оказалось, что белорусское законодательство в сфере бизнеса достаточно сильно отличается от ливанского, и перед тем, как наконец-то открыть свое небольшое заведение, Алану пришлось походить по разным ведомствам.

— Мы приехали из страны, где для запуска бизнеса не требуется много документов. Ты просто оплачиваешь аренду, начинаешь работать, и на этом практически все. Приехав в Беларусь, я совсем не знал русского, и мне по рабочим вопросам пришлось обращаться в совершенно разные ведомства, пользоваться услугами юриста, открывать ИП. Нужно было понять систему, и поначалу для меня это было сложно. Да, информацию можно было найти в интернете, однако моя жена не экономист и не бухгалтер, ей было понятно далеко не все. Но я всегда размышлял так: если в 10-миллионной стране смогли открыть бизнес, условно говоря, десятки тысяч людей, то почему и мы не сможем? В итоге все получилось.

Но в том, что я чего-то не понимал, лишь моя вина. Правила ведения бизнеса здесь одинаковы для всех, в них нет ничего странного. В них нужно только разобраться.

Откуда пошла традиция готовить кофе на песке?

Идея готовить напиток таким способом принадлежит бедуинам. Экономя дрова, они нагревали емкости с напитком на углях или горячем песке. В Ливане, как объясняет Алан, никто так кофе дома не готовит, большинство используют турку и плиту. Но аппараты с песком можно увидеть в ресторанах и кафе, где таким образом посетителей знакомят с древней традицией приготовления напитка.

Сколько Алан вложил в свой бизнес? На все про все у него ушло $40—45 тыс. Для понимания расходов он приводит несколько красноречивых примеров. Зимой 2020 года ударил коронавирус, и первые три месяца в Беларуси пришлось жить на те деньги, которые предполагались для развития бизнеса. Кроме того, покупать и доставлять товар из Ливана — дело затратное, поэтому в поисках необходимых сочетаний он пробовал огромное количество ингредиентов, продающихся на нашем рынке.

— К примеру, десерт кнафе содержит сыр. В Беларуси продается огромное количество видов сыров, и я перепробовал очень много сортов. Покупая по 200—300 граммов каждого, я, наверное, потратил на это порядка $1,5 тыс. Но в целом бизнес нормальный, и я чувствую, что белорусам интересны наши сладости.

— А вы тестили белорусские сладости? — уточняю у кондитера.

— Я пробовал многие из местных сладостей. Названия, может, и не вспомню, но их точно было немало. В Ливане они намного слаще, чем в Беларуси. Ваши кажутся более сухими. Но это, на мой взгляд, просто такая особенность. В Беларуси люди, к примеру, для заправки блюд используют сметану, а у нас — лимон и оливковое масло. И это понятно: у вас нет оливковых и лимонных деревьев. Многое действительно зависит от климата.

Что предлагает Алан своим посетителям? Это исключительно восточные сладости с ливанским колоритом. Гости нередко путают их с турецкими, но владелец «Файруз» подчеркивает: определенная схожесть есть, но рецептура другая. Ко всему прочему в турецких сладостях содержится больше сиропа, в ливанских же большое значение имеют различные орехи.

Если говорить о конкретных позициях, то на витрине заведения Алана можно увидеть, например, кнафе с сыром — многослойный десерт из скрученного теста, пропитанного сладким сиропом. В зависимости от региона в него добавляют взбитые сливки, фисташки или орехи.

Продается здесь и шайбиет — достаточно редкая сладость на основе тончайшего теста, которую готовят преимущественно в Ливане.

Есть и более привычная для нашего уха баклава — почти как пахлава, которой привлекали отдыхающих на черноморских пляжах.

— У нас нет такого слова — «пахлава», и я даже не знаю, откуда оно взялось, — улыбается Алан. — В арабском языке такого точно нет. Иногда ко мне приходит покупатель и говорит: «А я ел пахлаву». И это даже хорошо! Я объясняю, что баклава — это совсем другое, и предлагаю ее попробовать.

Ливанец признает, что цены на десерты действительно могут показаться высокими, но этому есть рациональное объяснение: стоимость ингредиентов.

— Для сравнения: литр подсолнечного масла стоит 6 рублей, килограмм топленого — 40. Мы используем исключительно топленое: у него качество выше. Оно не дает плохого запаха, вкуса, и с ним можно работать в духовке. Да, продукт получается жирный, но если нет проблем со здоровьем, то все будет нормально.

Момент, который немного огорчает Алана, связан с путаницей: многие клиенты, как мы уже писали выше, принимают его сладости за турецкие.

— Лишь немногие белорусы бывали в Ливане, поэтому у многих сразу возникает ассоциация с Турцией или даже Ливией, и мне приходится объяснять, что Ливия — это вообще Африка, а мы находимся в Западной Азии. Но когда человеку объясняешь, что Ливан расположен рядом с Сирией, он начинает представлять, о чем идет речь. Это можно понять. Та же Турция — большая страна, ее знают все, а Ливан не экспортирует что-то, о чем широко известно.

В свою очередь, я всегда стараюсь рассказать, откуда я, чем примечательны наши сладости. Я сейчас даю подробное интервью, но, поверьте, в таком же ключе я общаюсь со всеми, кто приходит к нам за кофе или сладостями.

— Вы прямо как посол ливанской кухни в Беларуси.

— А почему бы и нет? Меня уже приглашали на один фестиваль кофе, и мне было приятно рассказать о нем. Я, на самом деле, горжусь, что я из Ливана, и мне бы хотелось открыть для белорусов наши десерты и кофе.

«Хочу открыть в Минске свое кафе-кондитерскую»

На данный момент заведение Алана представляет собой небольшой корнер. Работают в «Файруз» всего несколько человек: Алан, его жена и продавец. В будущем он хотел бы расшириться, но менять «Конкорс» на какую-то другую локацию не планирует.

— Дело в том, что Минск по площади не такой уж и большой город. Из любого конца в центр можно доехать примерно за 10—15 минут. И я знаю, что к нам приезжают люди из Каменной Горки. А вот если мы переедем в спальный район, то к нам вряд ли поедут из центра. Так что если я уйду отсюда, то получу зеро. У меня есть план по расширению, но я хочу открыть свое отдельное кафе-кондитерскую, где люди смогут узнать, что такое настоящие восточные сладости и кофе.

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