Генерал-майор СБУ: История с «вагнеровцами» в Беларуси — цирк и ИПСО 3 7.07.2023, 11:38

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Виктор Ягун

Россияне хотели оттянуть украинские войска с фронта.

В Беларуси начали ликвидировать лагеря, в которых обучались российские «мобики». С чем это может быть связано? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном.

— Думаю, что программа реализована. Часть мобилизованных теперь будут готовить в России. Ничего конспирологического я тут не вижу.

— Как вы смотрите на историю с ЧВК «Вагнер» в Беларуси? Лукашенко заявил, что наемников на территории нашей страны нет. Никаких доказательств перемещения «вагнеровцев» тоже не замечено.

— Я с самого начала говорил, что это ИПСО (информационно-психологическая специальная операция — прим.), никаких лагерей, никаких двадцати тысяч, десяти тысяч «вагнеровцев» на территории Беларуси не будет. Нужно вспомнить историю, как были задержаны под Минском «вагнеровцы», которых украинская разведка хотела перехватить над своей территорией, и какая истерика была у Лукашенко. Он не знал, кого обвинять: Россию, Украину, «вагнеровцев». Небольшая группа в тридцать человек для него была просто шоком. А разместить на своей территории тысячи бойцов, которые неизвестно кому подчиняются, точно не в его интересах.

Лукашенко предложил, что мы вас можем принять, если будете с семьями — будете жить в военных городках, будете получать белорусскую зарплату и обучать наших бойцов. Через какое-то время возьмете наше гражданство и будете служить в белорусской армии.

Кому это нужно? Они что, не могут подписать контракт с российской армией? Зачем им эта Беларусь со своими контрактами?

Дальше, ситуация с лагерями, которые якобы строили на восемь тысяч, — это цирк. Во-первых, таких лагерей не существует. Во-вторых, их нужно строить определенным образом, секторально, а просто разместить палатки и поставить нары — это что, Красная армия? Или это сделано для того, чтобы украинский беспилотник прилетел и сжег это все вместе с «вагнеровцами»?

Думаю, все было сделано для того, чтобы в очередной раз оттянуть силы украинских войск с фронта, что якобы «вагнеровцы» сейчас пойдут в атаку. Куда пойдут? В каком количестве? Восемь тысяч человек? Они 50 тысяч положили в боях за Бахмут, а тут на Киев восемь.

— Почему же тогда Литва и Польша всерьез занялись укреплением границ?

— Они обратили внимание на эту ситуацию лишь по одной причине. «Вагнеровцы» — это диверсанты. Поэтому была усилена полицейская охрана на границе Польши. У Украины такая же ситуация.

Теоретически, небольшая группа — двесте-триста человек — могла уйти в Беларусь как охрана Пригожина. Но ведь практика показала, что и Пригожина нет в Беларуси. Поэтому и этих 200-300 человек тоже не будет.

— Пригожин спокойно перемещается по России, а также ему вернули все арестованное имущество. Почему это произошло?

— Думаю, что с самого начала договоренности с Пригожиным были в одной плоскости, а сейчас они совершенно по-другому работают и, как мне кажется, даже не выполняются. Решили не возбуждать эту всю систему. Поговорили, закрыли эту тему.

Понятно, что Пригожина выкинули из публичного пространства. Дали возможность собрать все свои активы и убраться из России. Сейчас Пригожин собирает все свои активы, закрывает все свои проекты. Теперь он, возможно, появится как латифундист в какой-нибудь Латинской Америке.

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