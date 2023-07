Россиянам закрыли главное «окно в Европу» 5 7.07.2023, 11:43

Финляндия жестко ответила Кремлю.

Осенью закроется консульство, выдававшее больше всего шенгенских виз россиянам. МИД России отозвал с 1 октября согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в ответ на «конфронтационные действия финских властей», в том числе «дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников «persona non grata». Также девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Петербурге объявлены persona non grata, сообщает The Moscow Times.

В конце июня власти Финляндии объявили о резком сокращении выдачи шенгенских виз тем, кому она еще их выдавала — владельцам недвижимости, студентам и бизнесменам. Туристические визы страна не оформляет россиянам с 30 сентября 2022 года, тогда же она перестала пропускать российских туристов через границу.

Генконсульство в Санкт-Петербурге в 90-е стало «окном в Европу» для многих россиян — именно оно начало выдавать жителям города и Ленобласти долгосрочные визы, требования к соискателям были минимальные, процент отказов — очень низкий, так что вскоре для петербуржцев стало обычном делом съездить в Финляндию за продуктами, вспоминает один из визовых консультантов. В 2001 г. Финляндия вошла в шенгенскую зону, и консульство стало охотно выдавать долгосрочные многократные шенгенские визы.

До последнего времени именно это генконсульство выдавало больше всего шенгенских виз россиянам. В 2019 году там было оформлено более 643 000 виз — 16% от всех, выданных за год россиянам, а в 2022 году, несмотря на ограничения для туристов, — 82 827 виз, или 14% от всех выданных виз. В целом процент отказа в шенгенских визах россиянам в 2022 году вырос до 10% против 1,5% в последнем нормальном для выездного туризма 2019 г. При этом генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге сохранило лояльное отношение к заявителям — там получали отказ в визе всего 2% заявителей, тогда как в московском генконсульстве — 12%.

С закрытием генконсульства в Санкт-Петербурге закроются его отделения в Карелии. Мурманское отделение генконсульство Финляндия закрыла сама этой зимой, назвав это решение временным. Президент Финляндии уже пригрозил в ответ на действия российской стороны закрыть генеральное консульство России в приграничном городе Турку.

В визовом центре в Санкт-Петербурге не смогли сказать VPost, как будет организована выдача виз после закрытия местного генконсульства. Генконсульство в Финляндии сообщило VPost, что пока не решило судьбу этого центра при консульстве.

Скорее всего, с 1 октября жителям Петербурга, от которого до погранперехода с Финляндией всего 148 км по трассе, и других приграничных с Финляндией регионов придется обращаться за визами, ВНЖ и по всем другим вопросам в посольство Финляндии в Москве, что сильно снизит их возможности попасть в эту страну, считает представитель Ассоциации туристических агентство России. В лучшем случае визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге продолжит работу и будет принимать документы, то все равно будет пересылать их для обработки в Москву, что сильно увеличит сроки рассмотрения заявлений, считают визовые консультанты.

