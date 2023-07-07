Как белорусским врачам подтвердить диплом в Польше 1 7.07.2023, 11:44

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Подробный гайд по нострифиткации и не только.

С каждым годом все больше и больше врачей из Беларуси переезжают в Польшу. Чтобы работать по профессии, они должны пройти процедуру подтверждения диплома, или нострификации. MOST рассказал, как это сделать, а ещё – какие альтернативы нострификации существуют.

Что такое нострификация и зачем она нужна

Нострификация, то есть процесс официального признания и подтверждения иностранного диплома, необходима для получения работы и дальнейшего развития карьеры в новой стране. Обычно для этого требуется сдать экзамены, чтобы доказать соответствие стандартам и требованиям того государства, где специалист собирается работать.

В Польше для врачей такие экзамены проводятся в медицинских ВУЗах и различаются по форме и продолжительности.

С чего начать процесс нострификации: документы, запись на экзамен, оплата

Для начала кандидату нужно собрать все необходимые документы. В каждом ВУЗе список может отличаться, поэтому всё лучше проверить на официальном сайте учреждения, где претендент планирует проходить испытание. Например, Белостокский медицинский университет запрашивает следующий список документов:

▪ заявление о начале процедуры нострификации (образец есть на сайте, заполняется строго печатными буквами);

▪ диплом, полученный в Беларуси, с апостилем + присяжный перевод;

▪ приложение к диплому с апостилем + присяжный перевод;

▪ аттестат с апостилем + присяжный перевод;

▪ справка от Министерства образования РБ об аккредитации ВУЗа и перевод отметок на 5-бальную систему (это все в одной справке) + присяжный перевод;

▪ справка от NAWA об аккредитации белорусского ВУЗа.

NAWA, то есть Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Польское национальное агентство академических обменов) – это организация, которая занимается дополнительной аккредитацией белорусского ВУЗа на территории Польши. NAWA проверяет белорусский диплом и приложение к нему, смотрит, какие предметы и сколько часов изучались. После этого кандидат получает бумагу, что его диплом действителен. Эту справку нужно ждать от 1 до 2 месяцев;

▪ согласие с правилами (образец на сайте университета);

▪ согласие на обработку личных данных (образец на сайте).

Документы желательно подавать за месяц до экзамена, на сайте есть все сроки. Сделать это можно как лично, так и по почте. После подачи документов кандидата записывают на экзамен и присваивают специальный номер, по которому потом можно узнать результат испытания. Дополнительно претендент получает список предметов, по которым будут экзаменационные вопросы.

Также в течение двух недель со дня подачи документов кандидат обязан оплатить пошлину за процедуру нострификации. Сумма немаленькая – 3 605 злотых. Взнос должен быть оплачен на счет университета (все реквизиты есть на сайте). Квитанцию об оплате следует отправить в отсканированном виде по электронной почте или выслать ксерокопию по почте на адрес деканата.

Как подготовиться к экзамену по нострификации

Раньше соискатели готовились по книгам и учебникам, список которых обычно можно найти на сайте каждого медуниверситета. В последние несколько лет появились платные платформы для обучения, которые называются LEPoLEK и Więcej niż LEK. Эти платформы изначально создавались для поляков, которые сдают Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) – государственный экзамен, необходимый для получения полного права заниматься медицинской практикой в Польше. Но затем из-за огромного количества иностранных врачей, которые хотят подтвердить свои дипломы, на платформы начали добавлять разделы и материалы в виде статей и тестов для подготовки к нострификации.

Как проходит экзамен по нострификации

Почти во всех медуниверситетах Польши экзамен проходит в виде теста на компьютерах. Исключение – Варшавский медицинский университет, там всё сдают устно перед комиссией из врачей.

Количество вопросов в тестах варьируется от 120 до 200, время на решение – 3 часа. Затрагиваются почти все разделы медицины: терапия, хирургия, гинекология, онкология, психиатрия и многое другое. Результат обычно приходит на электронную почту в течение 2-3 дней, но иногда его можно узнать в тот же день. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать минимум 56% правильных ответов. К слову, в Белостоке дают две попытки сдачи, во всех остальных университетах – только одна.

Экзамен на знание польского языка

Кроме нострификации диплома сдаётся ещё один экзамен в Варшаве в Высшей медицинской палате (Naczelna Izba Lekarska) на знание медицинского польского языка. Без такого сертификата не дают права работать врачом. Чтобы сдать экзамен, уровень польского должен быть не ниже В1.

Экзамен состоит из диктанта, аудирования и устной части, во время которой кандидат должен прочитать текст и ответить на вопросы комиссии. Сертификаты выдают через две недели после экзамена.

Медицинский верификационный экзамен – альтернатива нострификации

С 1 января 2021 года вместо нострификации можно сдать медицинский верификационный экзамен (LEW – Lekarski Egzamin Weryfikacyjny) в Центре медицинской экспертизы (Centrum egzaminów medycznych) в Лодзи. Этот экзамен также дает право работать врачом в Польше, но уже без права преподавания в медуниверситетах и колледжах. Стоит такой экзамен намного дешевле – всего 700 злотых, а порог сдачи (минимальная доля правильных ответов) чуть выше, чем в других университетах – 60%. Из документов требуется только переведенный на польский язык диплом с апостилем и квитанция об оплате.

Интернатура и работа

Итак, кандидат должен выучить польский медицинский язык и сдать государственный экзамен и нострифицировать диплом либо сдать верификационный экзамен. Только после этого можно пройти интернатуру – обязательную последипломную стажировку в польской больнице. Для этого необходимо прийти со всеми сертификатами в Областную медицинскую палату (Okręgowa Izba Lekarska) — региональный орган медицинского самоуправления, который есть в каждом воеводстве, — и записаться на практику. Это можно сделать только два раза в году: 1 октября либо 1 марта. Длится интернатура 13 месяцев, включая 1 месяц отпуска.

Последний этап – это сдача заключительного медицинского экзамена (Lekarski Egzamin Koncowy), который даёт право работать, но пока ещё под руководством польского врача. Проводится такой экзамен два раза в год – весной и осенью.

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