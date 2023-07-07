«Чтобы сын в садик попал»: россиянин рассказал, зачем поехал воевать в Украину 9 7.07.2023, 11:48

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Оккупанта взяли в плен бойцы 3-й бригады ВСУ.

Очередная партия захватчиков, взятых в плен 3-й отдельной штурмовой бригадой, подготовила новую серию оправданий причин, по которым она приехала в Украину убивать мирных людей и оккупировать территории суверенного государства. Большинство из них, как и полагается, весьма безвинные и даже милые: например один военных РФ сказал, что хотел отправить маленького сына в садик.

Кадры допроса опубликовали на Telegram-канале боевого подразделения. Украинский командир пообщался с пятеркой пленных врагов и удивился их находчивости.

«Я из-за сына пошел на войну. Он у меня еще маленький, я хотел его отправить в садик. А без удостоверения, что отец ветеран боевых действий это практически невозможно. Очереди большие, сложные процедуры», – делится тяготами жизни захватчик.

После того как россиянин ответил на призыв о мобилизации Кремлем, он получил соответствующую «корочку». Ради этой «корочки» оккупант был готов убивать и погибнуть сам.

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