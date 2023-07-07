закрыть
7 июля 2023, пятница, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Чтобы сын в садик попал»: россиянин рассказал, зачем поехал воевать в Украину

9
  • 7.07.2023, 11:48
  • 2,534
«Чтобы сын в садик попал»: россиянин рассказал, зачем поехал воевать в Украину

Оккупанта взяли в плен бойцы 3-й бригады ВСУ.

Очередная партия захватчиков, взятых в плен 3-й отдельной штурмовой бригадой, подготовила новую серию оправданий причин, по которым она приехала в Украину убивать мирных людей и оккупировать территории суверенного государства. Большинство из них, как и полагается, весьма безвинные и даже милые: например один военных РФ сказал, что хотел отправить маленького сына в садик.

Кадры допроса опубликовали на Telegram-канале боевого подразделения. Украинский командир пообщался с пятеркой пленных врагов и удивился их находчивости.

«Я из-за сына пошел на войну. Он у меня еще маленький, я хотел его отправить в садик. А без удостоверения, что отец ветеран боевых действий это практически невозможно. Очереди большие, сложные процедуры», – делится тяготами жизни захватчик.

После того как россиянин ответил на призыв о мобилизации Кремлем, он получил соответствующую «корочку». Ради этой «корочки» оккупант был готов убивать и погибнуть сам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец