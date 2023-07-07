«Пошли красавцы!»: белорусы похвалились урожаем грибов

«Пошли красавцы!»: белорусы похвалились урожаем грибов2
- 7.07.2023, 12:04
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Где бьют рекорды, а где совсем мало?
Дождливое и тёплое начало июля порадовало многих белорусов — после долго периода засухи заядлые грибники, наконец, могут похвастаться богатыми «уловами» из леса. Что ни день, то новые фотографии и видео в соцсетях — белорусы охотно демонстрируют полные корзинки лисичек и боровиков, пишет telegraf.news. В каких регионах Беларуси полно грибов, а где в лесах совсем пусто?
Фотографиями щедрого урожая боровиков поделились в группе «Грибы: Грибные войска Беларуси» грибники из-под Рогачёва Гомельской области.
«Пошли красавцы! Колосовики. В первый день 86 штук за 1 час. Второй день 175 — за 2 часа», — рассказали о своём «улове» удачливые грибники.
Колосовиками называют грибы из рода Боровиков. Своё название они получили благодаря тому, что обычно начинают появляться в лесу в период колошения ржи
В этой же группе своими трофеями поделились также любители «тихой охоты» из Могилёвской области:
А также «охотники» за лисичками:
О начале сезона лисичек в лесах Минской области рассказала видеоблогер Наталья Батракова.
@gribkino_batnatali Сезон лисичек 2023 открыт! В Беларуси прошли долгожданные дожди, открыли леса. Первыми порадовали лисички! И пусть пока немного, но они существуют! Еще больше о грибах на нашем грибном канале ГрибКино, ссылка в профиле! Подписывайтесь! #грибыБеларуси #лисичка #лисичкаобыкновенная #полянылисичек #лечебныйгриблисичка #первыелисички #первыегрибы #съедобныегрибы @gribkino ♬ оригинальный звук - Наталья Батракова
В комментариях, правда, пользователи соцсети пожаловались, что во многих районах области в лесах «нет грибов вообще», на что хозяйка канала отметила, что «где хорошо пролило, там лисички пошли».
Пожаловались комментаторы на отсутствие грибов и в лесах Витебской области, а вот в Гродненской области, судя по видео другой пользовательницы TikTok, лисички также уже пошли.
@kapitan_l_a ♬ Makeba - Jain
Такую несбалансированную ситуацию можно объяснить неравномерным распределением осадков по территории Беларуси. Согласно опубликованному 6 июля отчёту Белгидрометцентра за первый летний месяц, в южных районах страны в июне дождей было гораздо больше, следовательно, и в лесах ситуация складывается по-разному.
Согласно статистике метеорологов, в среднем по Беларуси выпало 61,4 мм осадков (то есть 85% от климатической нормы). Однако, в северных районах не набралось и 50% осадков от нормы.