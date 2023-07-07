«Пошли красавцы!»: белорусы похвалились урожаем грибов 2 7.07.2023, 12:04

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Где бьют рекорды, а где совсем мало?

Дождливое и тёплое начало июля порадовало многих белорусов — после долго периода засухи заядлые грибники, наконец, могут похвастаться богатыми «уловами» из леса. Что ни день, то новые фотографии и видео в соцсетях — белорусы охотно демонстрируют полные корзинки лисичек и боровиков, пишет telegraf.news. В каких регионах Беларуси полно грибов, а где в лесах совсем пусто?

Фотографиями щедрого урожая боровиков поделились в группе «Грибы: Грибные войска Беларуси» грибники из-под Рогачёва Гомельской области.

«Пошли красавцы! Колосовики. В первый день 86 штук за 1 час. Второй день 175 — за 2 часа», — рассказали о своём «улове» удачливые грибники.

Колосовиками называют грибы из рода Боровиков. Своё название они получили благодаря тому, что обычно начинают появляться в лесу в период колошения ржи

В этой же группе своими трофеями поделились также любители «тихой охоты» из Могилёвской области:

А также «охотники» за лисичками:

О начале сезона лисичек в лесах Минской области рассказала видеоблогер Наталья Батракова.

В комментариях, правда, пользователи соцсети пожаловались, что во многих районах области в лесах «нет грибов вообще», на что хозяйка канала отметила, что «где хорошо пролило, там лисички пошли».

Пожаловались комментаторы на отсутствие грибов и в лесах Витебской области, а вот в Гродненской области, судя по видео другой пользовательницы TikTok, лисички также уже пошли.

Такую несбалансированную ситуацию можно объяснить неравномерным распределением осадков по территории Беларуси. Согласно опубликованному 6 июля отчёту Белгидрометцентра за первый летний месяц, в южных районах страны в июне дождей было гораздо больше, следовательно, и в лесах ситуация складывается по-разному.

Согласно статистике метеорологов, в среднем по Беларуси выпало 61,4 мм осадков (то есть 85% от климатической нормы). Однако, в северных районах не набралось и 50% осадков от нормы.

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