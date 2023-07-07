В Самарской области РФ взорвался завод по производству взрывчатки
- 7.07.2023, 12:26
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Много погибших.
В Чапаевске Самарской области РФ произошел взрыв на заводе «Промсинтез», который занимается производством взрывчатых веществ.
Об этом сообщает ТАСС.
Из-за взрыва на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы.
Сообщается, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после этого не было.
Отметим, что в настоящее время завод «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.