В Самарской области РФ взорвался завод по производству взрывчатки 7.07.2023, 12:26

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Много погибших.

В Чапаевске Самарской области РФ произошел взрыв на заводе «Промсинтез», который занимается производством взрывчатых веществ.

Об этом сообщает ТАСС.

Из-за взрыва на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

Сообщается, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после этого не было.

Отметим, что в настоящее время завод «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

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