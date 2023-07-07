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Выпускницы СПбГУ провели акцию в поддержку Елены Милашиной

  • 7.07.2023, 12:35
Выпускницы СПбГУ провели акцию в поддержку Елены Милашиной

Они развернули у входа в вуз плакат с надписью «лицо российской журналистики».

Выпускницы журфака Санкт-Петербургского государственного университета провели акцию в поддержку избитой в Чечне журналистки Елены Милашиной. Они развернули у входа в вуз плакат с надписью «лицо российской журналистики» и фотографией пострадавшей Милашиной. В разговоре с «Север.Реалии» студентки заявили, что таким образом хотели поддержать ее «от лица неравнодушных выпускников».

«Сломанные в 14 местах пальцы – это та цена, которую сейчас платят за правду и возможность ее доносить людям. СК считает это «причинением легкого и среднего вреда здоровью», – сказала одна из организаторов акции Елизавета Антонова. Она считает, что те, кто избивает журналистов и препятствуют их деятельности, должны быть наказаны по всей строгости закона.

Акция продлилась около 25 минут. Антонова говорит, что за это время «люди подходили и спрашивали, кто такая на плакате». В ответ студентки рассказывали, о чем писала Милашина и за что ее избили. По словам студенток, большинство прохожих выразили солидарность.

Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина утром 4 июля прилетели в Грозный на приговор по делу матери чеченских активистов Янгулбаевых Заремы Мусаевой. У аэропорта путь их такси перекрыли три машины, неизвестные избили обоих, забрали и повредили всю технику.

Немов рассказал, что вооруженные люди избивали их ногами, в том числе по лицу, адвоката угрожали застрелить, приставив оружие к его голове. Позднее у Немова зафиксировали ножевое ранение ноги и другие травмы, у Милашиной – закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о нападении на Милашину и адвоката Немова. По его словам, речь идет об «очень серьезном нападении», которое требует «энергичных мер» и реализации следственных действий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который называл Милашину террористкой и одной из тех, кого в республике якобы «всегда уничтожали», пообещал «разобраться» в ситуации и «приложить все усилия», чтобы найти нападавших.

Вечером 4 июля омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что установить напавших на Елену Милашину и Александра Немова не удалось, так как они ехали на машине без номеров. СК возбудил дело спустя более полутора суток после того, как стало известно об избиении Милашиной и Немова. Подозреваемых в деле нет.

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