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С политзаключенным Павлом Северинцем пропала связь

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  • 7.07.2023, 12:32
С политзаключенным Павлом Северинцем пропала связь

Родственники не знают, где политик.

23 июня политзаключенного Павла Северинца приговорили к изменению режима содержания по инициативе шкловской колонии №17, где политик отбывал наказание. Северинца решили перевести в тюрьму на 3 года. Согласно законодательству, администрация ИК №17 должна была в течение 10 дней уведомить родственников о его новом месте отбывания наказания. Однако никаких сведений об этом нет ни из колонии, ни от самого Павла.

В Facebook Татьяна Северинец, мать политзаключенного, высказывает мнение, что еще до этапа в тюрьму его поместили в штрафной изолятор.

«Судя по всему, до этапа его посадили в ШИЗО. Палачам мало, что человек на ПКТ, надо еще и ШИЗО, где ни писать, ни читать нельзя», — написала она. 

В ПКТ (помещение камерного типа) Павел Северинец попал в качестве очередного взыскания: в апреле этого года администрация ИК-17 поставила политзаключенного на учет как «злостного нарушителя режима». Ему сократили разрешенное количество звонков домой и денежных переводов, а позже лишили и длительного свидания. Еще через несколько месяцев руководство колонии обратилось в суд, чтобы перевести Северинца на более жесткий режим содержания.

Шкловский районный суд поддержал заявителей: ближайшие 3 года Павел Северинец должен провести за тюремной решеткой, но где он сейчас, остается неизвестным.

Северинца задержали летом 2020 года. В мае 2021-го ему и еще шести политзаключенным на закрытом суде назначили от четырех до семи лет колонии. Павел был в числе тех, кто получил наибольший срок.

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