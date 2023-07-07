«Решили воспользоваться хорошей визовой историей» 4 7.07.2023, 12:56

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Белорусские айтишники рассказали, как собираются отдохнуть.

Айтишники, работающие в Беларуси, рассказали devby.io, где собираются отдохнуть — или уже отдыхают.

Турция

Бюджет $5000

— С направлениями и ценами в этом году все печально. Ничего подходящего, кроме Турции, для нашей семьи из четырех человек не нашлось.

Смотрели Самуи (Таиланд) на конец мая — начало июня, но выбивались из бюджета — 5 тысяч долларов. Также рассматривали вариант с Грецией, но за те же 5 тысяч долларов получаешь намного меньше комфорта (у нас двое детей). Оптимальнее всего было поехать в Турцию.

Оформляли поездку через литовский Tez Tour. За 11 ночей с вылетом из Вильнюса заплатили 4,3 тысячи евро.

Интересно, что аналогичная путевка белорусского Tez Tour с вылетом из Минска примерно на те же даты и с заселением в тот же отель стоит на 1,3 тысячи евро дороже. Все из-за стоимости перелета Belavia.

Мы будем жить рядом с курортным городом Кемер. В стоимость путевки включены только проживание в отеле (ultra all inclusive) и трансфер. Отдельно планируем экскурсии. Например, в Тахталы (гора в Турции). Возможно, найдем время на водные активности. Если получится, то съездим на шоппинг в Анталию.

Бюджет $4500+

— Отдыхали в Турции в прошлом году. Все понравилось, поэтому решили полететь в этом году.

Отдых 10 дней: 3 дня в Стамбуле, 7 дней в Сиде. Бронированием отелей и другими вопросами занималось турагенство. Вся поездка на двоих (летим с девушкой) — 4,5 тысячи долларов. В стоимость входят перелеты Минск-Стамбул — Стамбул — Анталья и Анталья — Минск. Плюс включены все трансферы от аэропорта в отели и обратно.

В прошлом году отдых в Турции обошелся дешевеле — 2,8 тысячи долларов. Во-первых, отель был ниже классом, во-вторых, было меньше перелетов. Но и кризис в самой стране тоже повлиял.

В прошлом году много времени провели в отеле и на море. Самое запоминающееся место — Тазы Каньон (горное ущелье). Хотели съездить на другие экскурсии, но поездка полдня на автобусе не очень хорошая идея. По еде ничего особенного, были только ужасные суши с морковью и карри. В этом году планируем погулять вдоль Босфора, заехать на рынок и другие туристические места (планом посещения занимается девушка). А в Сиде планируем просто лежать и отдыхать.

Черногория или Грузия

Бюджет $2300

— Собираемся с девушкой в отпуск в августе. Рассматриваем только страны, куда не нужны визы, например, Черногория, Грузия. Планируемый бюджет — около 6-7 тысяч белорусских рублей ($2000-2300), но может быть и больше. Думаю, на дней девять.

Компания, в которой я работаю, занималась в Минске оформлением деловой визы в Польшу, но в итоге нам отказали якобы по причине нехватки необходимых документов. Все документы собирала компания, и визовый центр все перепроверил. Компания — в списке партнёров программы PBH, у меня есть контракт, опыт работы почти три года, поэтому отказ был неожиданным.

Компания, насколько я знаю, меняет визовый центр и будет пробовать еще раз подать документы. При наличии визы я бы предпочел поехать, например, в Нидерланды или Польшу.

Вообще я за границей последний раз был 6-7 лет назад. Нет привычки куда-то ездить, поэтому и не ухожу особо в отпуска. Сейчас и работа не сильно напрягает, в среднем три часа в день. Просто пару месяцев назад попался такой проект в Израиле. До этого был проект, связанный с Америкой. И это был ад. Но это уже издержки того, что на Америке я был техлидом, а тут просто фуллстек.

Греция, Испания, Италия

Бюджет $3000-4000

— В сентябре собираемся с женой (и, возможно, с собаками) в отпуск в Европу. Рассматриваем Италию, Испанию и Грецию, но посетим только две страны. Осталось определиться, какие именно.

С визами проблем нет. У нас действующие визы PBH (по заявке от компании). Бюджет на две недели — 3-4 тысячи долларов. В Европу полетим, скорее всего, из Вильнюса. Есть вариант с вылетом из Варшавы, но, говорят, на польской границе огромные очереди.

Скорее всего самый реальный вариант — стандартные перелёты из Испании в Италию либо из Италии в Грецию. А потом просто арендуем машину и будем ездить по городам. До этого на машине не путешествовали.

Маршруты будем планировать сами, так как есть планы навестить друзей в Европе. Просто побываем в стандартных городах, на небольших остановках будем размещаться в отелях. Большую часть времени, думаю, будем в Италии, снимем жилье на airbnb.

Испания

Бюджет $4000

— В октябре прошлого года мы с мужем побывали в Испании. Визы дали всего на месяц. Но и это была щедрость, особенно ввиду пустого паспорта мужа.

Решили воспользоваться хорошей визовой историей и снова подались на испанские визы со всеми пруфами и надеждой, что на этот раз светит хотя бы на полгода. Дали на 3 месяца, но это лучше, чем ничего.

Знакомые делают PBH для поездок, но эта история одноразовая. В другой раз не дадут, если не переедешь в Польшу насовсем. Другие страны дают визы на совсем скромный период, или на подачу не записаться.

Самое неудобное в получении визы в Испанию — это поездки в Москву на подачу. Часы в автобусе, обратно возвращаешься без паспортов. Это напрягает несмотря на выписку из визового центра и нотариально заверенную копию паспорта. Ну и дорого. Только за визы ушло около 1500 рублей с поездкой и подачей.

Но по времени довольно быстро: можно записаться буквально за неделю до подачи, потом стандартные 10-14 дней и паспорт на руках. Сейчас, наверное, будет полегче, так как на получение визы в Испанию снова можно будет подаваться в Минске.

В апреле 2022 года визовый центр Испании в Минске закрылся из-за проблем, связанных с арендой помещения. В конце июня этого года визовый центр возобновил свою работу в Минске. Однако поданные документу будут по-прежнему отвозить на рассмотрение в Москву. Срок рассмотрения — до 6 недель.

В октябре мы потратили за 2 недели путешествия около 2,5 тысячи долларов. Но мы довольно бюджетно отдыхаем: из Беларуси в Литву, оттуда лоукостом в Испанию и обратно примерно так же.

Сейчас особо не закладываем бюджет на путешествия, максимум готовы потратить около 4 тысяч долларов на двоих. Но, думаю, выйдет меньше.

В прошлом году мы были в Андалусии, катались по всему региону. Остались под впечатлением от Сьерра-Невады (горный хребет в Испании). Многочисленные города и туристические улочки, наоборот, немного слились. В этом году из основного — Барселона и Мадрид. Также собираемся уделить больше внимания природным достопримечательностям. На остаток визы думаем вырваться в Европу, но уже, скорее всего, в скандинавском направлении.

Бюджет до 1000 евро

— Рассматривали с подругой Испанию или Грецию. Закладывали бюджет на путевку на двоих до 1000 евро. Также было важно, чтобы отель находился недалеко от цивилизации.

Купили путевку у белорусского туроператора Aviabaltic. Изначально планировали воспользоваться услугами польского турагентства (подруга живет в Варшаве), но от них так и не получили никакого оффера. В Aviabaltic все очень быстро оформили. От подачи ТЗ до покупки путевки прошла всего неделя.

Стоимость путевки — 890 евро (10 ночей, перелет из Варшавы до Пальма де Майорка+трансфер+завтрак и ужин в отеле). Плюс мне пришлось добираться до Варшавы на автобусе и простоять на границе около 12 часов.

Я никогда не была в Испании, но слышала много интересного о Пальма де Майорке. Мы уже побывали на скалах, съездили на очень красивый пляж. Надеюсь, получится также побывать в горах.

Кипр

Бюджет 620 евро+

— Отдохнуть на Кипре предложила подруга (живет в Польше), потому что никто из нас там не был. Рассматривали разные города на Кипре и выбрали Айа-Наппу. По отзывам это самый молодежный и тусовочный город Кипра плюс там есть песчаные пляжи (не везде на Кипре их найдешь).

Аренда квартиры на 8 ночей с билетами на самолет туда и обратно (вылет из Варшавы и прилет в Вильнюс) обошлись в 624 евро на человека. Здесь еще тратимся на еду (ходим в кафе), поэтому не знаю, сколько в итоге получится.

В отпуске хочу отдохнуть душой и телом: полежать на пляже, сходить на тусовки пару раз и съездить на экскурсии, 1-2 раза посмотреть на какие-нибудь достопримечательности.

А какие планы у вас?

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