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Революция в РФ: «демоны» Путина выходят из-под контроля

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  • 7.07.2023, 13:00
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Революция в РФ: «демоны» Путина выходят из-под контроля

Злодеи выигрывают у своего создателя.

Писатель и публицист Дмитрий Быков рассказал в интервью программе «Навигатор» о взращивании Путиным чудовищных фантомов, которые восстают против него:

— Мы сейчас наблюдаем, как один за другим выходят из-под контроля намеренно выращенные Путиным демоны. Есть некоторое количество пока что подконтрольных или, как им кажется, подконтрольных людей, которым можно больше, чем остальным.

Это предназначенные для самых грязных дел в будущем военные группировки, фактически бандитские формирования. Одни — для действий на внешнем фронте, а Кадыров в этом плане рассматривается как самый надежный резерв для подавления внутренних военных.

Приедут чеченцы и разгонят всю эту московскую интеллигенцию. С одной стороны, появляются местные царьки вроде Кадырова, которому Чечня действительно отдана на откуп и там не действуют законы РФ — можно выкрасть человека, например.

С другой стороны, Пригожин — ему тоже все можно. Вербовать зеков, делать, что хочешь, на захваченных территориях, сводить счет со своими кувалдой. Вот закон, который с чудовищной наглядностью исполняется второй раз за лето: если у тебя заводятся свои Араты Горбатые (персонаж братьев Стругацких, — ред.), которым можно больше, чем остальным, рано или поздно они выходят против тебя.

Писатель задается вопросом, кто станет бунтующим следующий?

— Есть сегодня в России люди, и не только в армии, которым чуть более разрешено. И вот они довольно наглядно начинают выходить из-под контроля центральной власти. Полагаю, что следующий бунт мы увидим среди идеологов: что-нибудь не то позволит себе Соловьев или Киселев, агитаторы-военкоры или Гиркин-Стрелков.

Быков также ответил, почему российская власть вернула Пригожину деньги, которые были изъяты в его «штаб-квартире» в Санкт-Петербурге.

— А что еще делать с этими деньгами? Это же не его деньги. Они выданы ему на организацию армии наемников. А в армии наемников Россия нуждается по-прежнему. А кто будет разгребать всю эту ситуацию?

И продолжил:

— Я понял, что такое революция. Это восстание персонажей против авторов. Мы наблюдаем это сегодня. Ведь Пригожин — это результат работы своей медийной империи, результат работы Путина. Путинская Россия слепила Пригожина своими руками. И вот теперь персонаж восстает на автора.

Все эти z-активисты, z-поэты, идеологи — это все персонажи. Сколько Путин налепил нам чудовищных фантомов? Сегодня мы наблюдаем, как они душат его и вышибают власть из-под него.

Я не позавидую ему, потому что как писал Стивен Кинг, «отвязанные злодеи всегда выигрывают у своего создателя», — заключает Дмитрий Быков.

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