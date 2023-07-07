В Беларуси запретили все подряд: от орехов и сливочного масла до британского масс-маркета
- 7.07.2023, 13:07
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Госстандарт «разошелся».
Белорусский Госстандарт начал пятницу с запрета на продажу классической «Колы от Мартина» и продолжил огромной партией новой «запрещенки». Среди прочего с полок предписано убрать многие продукты, игрушки, одежду и обувь для детей и взрослых.
Сайт zerkalo.io посмотрел, что еще попало под бан ведомства.
Безалкогольный сильногазированный напиток «Кола от Мартина классическая» запрещено продавать в Беларуси из-за «недопустимого подсластителя» в составе — цикламата натрия.
Кроме него, из продажи изъяты:
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высшего сорта «Краснодарское» — в нем более чем в два раза превышено анизидиновое число (показатель, который определяет содержание вторичных продуктов окисления в маслах);
масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% — из-за наличия жиров растительного происхождения;
молокосодержащий продукт «Мономах» с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра — из-за низкого содержания непосредственно молочного жира;
соевый соус Koumori — из-за превышения консервантов в составе;
мини-пирожки с творожно-маковой начинкой — из-за некачественного маргарина;
острый кетчуп «Печагин» — в нем недопустимые красители;
панировочные хлопья Tempura торговой марки Sen Soy — там тоже не заявленные производителем красители;
цукаты из киви, груши, вишни — у специалистов претензии у консервантам;
жареные орехи макадамия в скорлупе размером поменьше и побольше — из-за подсластителей, все того же цикламата натрия и сахарина натрия;
фруктовая начинка Leipurin вишневая и абрикосовая — из-за небезопасных синтетических красителей;
фруктовая начинка от другого производителя, из российской Обояни: вишневая, абрикосовая, клубничная — там тоже не все в порядке с красителями;
вишневая начинка уже от третьего российского производителя «Одоевские консервы» — в ней слишком много консерванта сернистой кислоты.
С полок также исчезнут не только запрещенные продукты, но и кое-что из легпрома:
детская куртка марки Aoba, женский спортивный костюм турецкого бренда Svelto Stella, женские брюки Kadelli, куртка турецкой марки Rafetti — из-за недостаточной воздухопроницаемости;
несколько моделей женских блузок (один, два) и платье турецкого производителя Marisis — по той же причине;
женские брюки от британского бренда масс-маркета Lady Bird (один, два, три, четыре, пять) — также из-за пониженной воздухопроницаемости;
игрушка в виде тигра для детей старше 3 лет, которая издает слишком громкие звуки;
туфли для девочек «Капитошка» — из-за ненатуральной подкладки;
детское платье торговой марки Mini Maxi — из-за пониженной гигроскопичности;
мужские джинсы разных брендов: John Lucca (плюс джинсовая куртка этой же марки), Azarro Touch, Difransel — везде беда с воздухопроницаемостью.
Госстандарт ввел официальный запрет на ввоз и реализацию всей указанной продукции в нашей стране.