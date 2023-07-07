«Россияне похожи на кроликов» 1 7.07.2023, 13:08

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Как украинские пограничники ликвидируют вражеские ДРГ.

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины, служащие на одной из линий обороны Харьковской области, постоянно находятся под обстрелами, за ними охотятся и следят российские оккупанты.

Об этом рассказала корреспондентка «24 канала» из Харькова Анна Черненко. Украинские пограничники живут в окопах, работают с современным вооружением и техникой.

Военнослужащий Госпогранслужбы Украины Ариец отметил, что обороняют позиции с помощью новейших технологий. Защитники используют камеры, тепловизоры, приборы ночного видения, фотоловушки, чтобы обмануть врага.

«Очень много задач выполняем, которые раньше выполнялись пехотой, людьми, которые рисковали попасть на гранаты. Сейчас удается осуществлять разведку с помощью БПЛА», – сказал он.

Пограничники вынуждены реагировать не только на заметные попытки прорывов, но и на скрытую работу ДРГ. Они круглосуточно находятся на позициях.

«Они одевают плащи и видно только рожу. Оно похоже на кролика, но очень тяжело его отличить. Когда «гуськом» идет 6 человек – понятно, что это уже не кролики. Поэтому реагируем на все», – подчеркнул военнослужащий Наруто.

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