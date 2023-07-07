Украинская армия совершила прорыв в районе Токмака 1 7.07.2023, 13:23

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47-я бригада ВСУ «проломила» первую линию обороны россиян.

Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что 47-я бригада ВСУ творит на фронте реальные чудеса.

В частности, в направлении Токмака украинские бойцы из этой бригады проломили первую линию обороны россиян и пошли дальше.

«Следующим будет Токмак. Как только мы возьмем Токмак, мы получим самые главные логистические трассы. Но опять же, возвращать всегда сложнее, чем терять», – заявил военнослужащий в интервью Politeka Online.

В ходе беседы ведущий спросил у собеседника: «Что вы скажете о подготовке российских захватчиков? И насколько мощные линии обороны они создали?»

«Обороняться они умеют, это констатация факта. Первая линия обороны у них вся заминирована, на второй находятся так называемые КСПешки, ими заняты укрепрайоны, где они в основном проводят наблюдательную функцию. Третья линия обороны сделана уже из бетонных ДОТов, куда въезжают танки. Россияне окапываться умеют. С инженерией у них все в порядке. Все очень сложно, нереально сложно», – рассказал украинский боец.

Затем Ярославский отметил, что если бы у нас была авиация, то мы бы раздолбали половину из обороны противника еще месяц назад в начале контрнаступления. Но нам умышленно или неосознанно не дают авиацию, хотя наши пилоты способны управлять истребителями класса F-16.

«При нормальном раскладе нам бы могли дать и своих пилотов, которые бы выполняли боевые задачи. Но они (западные союзники – ред.) видят что Путин – безумный террорист, который в любой момент может нажать на ядерную кнопку, и не дают. Они должны были дать нам это все. Это не наша просьба или мольба на коленях, еще раз повторяю, благодаря гарантиям наших западных партнеров нас разоружили, теперь это их обязанность нам помогать так, чтобы мы победили россиян, тем более все делается нашими руками, за исключением иностранных добровольцев, которых я безумно уважаю», – сказал командир подразделения ВСУ.

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