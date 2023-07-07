Илон Маск бросил вызов Лукашенко 4 7.07.2023, 13:25

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Столкновение интересов может произойти в Зимбабве.

Глава Tesla Илон Маск заинтересовался добычей и производством лития в Зимбабве. Об этом сообщают местные СМИ.

«Последний миллиардер, проявивший интерес к нашему литию, — не кто иной, как глава Tesla Илон Маск», – заявил официальный представитель правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт» Кристофер Мутсвангва.

По его словам, Маск направил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве письмо, в котором выразил готовность инвестировать в страну. По словам Мутсвангвы, это демонстрирует, что никакой изоляции Зимбабве нет. Он также подчеркнул, что Маску, видимо, близок регион. Он родился в ЮАР.

На этой неделе президент Зимбабве участвовал в церемонии пуска производства литиевого концентрата китайской компании Zhejiang Huayou Cobalt.

Литий является основным сырьем для наиболее распространённых в мире аккумуляторов для автомобилей.

Надо отметить, что по итогам визита Лукашенко в начале этого года в Зимбабве местные СМИ писали о «достижении договоренностей» с белорусской стороной о литиевом проекте. В официальных пресс-релизах сведения о литиевых договоренностях отсутствовали, но вместе с тем шла речь о соглашениях в области «добычи полезных ископаемых».

Кроме того, в Беларуси также ищут альтернативные решения для автомобильных аккумуляторов.

В прошлом году Зимбабве запретила экспорт лития-сырца, чтобы удержать иностранные компании и контрабандистов от мародерства. Позже запрет был объединен с полным запретом на экспорт цветных металлов. Вероятно, это должно стимулировать иностранные компании, заинтересованные в сырье вкладываться в его добычу и производство литиевых компонентов на территории страны. Инвесторами в литиевые проекты в Зимбабве сейчас выступают китайские компании. Кроме упомянутой Zhejiang Huayou Cobalt, это еще и Sinomine Resource Group.

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