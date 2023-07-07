Минчанка нашла в инстаграме недорогую мебель для дачи 1 7.07.2023, 13:37

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Итог — ни мебели, ни денег.

В Партизанское РУВД обратилась минчанка, которая стала жертвой мошенников. К дачному сезону девушка хотела купить комплект садовой мебели. Для этого она нашла в социальной сети магазин с невысокими ценами, а также большим количеством подписчиков и положительных отзывов. Чем это все закончилось, рассказал телеграм-канал «Милиция Минска».

Минчанка обратила внимание на то, что цены в инстаграме гораздо ниже рыночных. В мессенджере девушка связалась с продавцом и согласилась перечислить предоплату − 500 рублей.

Итог транзакции был предсказуемым: после перевода денег представитель магазина перестал выходить на связь и заблокировал аккаунт заказчицы. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В ГИОС Партизанского РУВД Минска предупреждают, что при совершении покупок в социальных сетях нужно быть очень внимательными: «Если вы не уверены в подлинности сайтов и надежности продавца, откажитесь от покупки в интернете».

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