Минчанка нашла в инстаграме недорогую мебель для дачи

Минчанка нашла в инстаграме недорогую мебель для дачи1
- 7.07.2023, 13:37
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Итог — ни мебели, ни денег.
В Партизанское РУВД обратилась минчанка, которая стала жертвой мошенников. К дачному сезону девушка хотела купить комплект садовой мебели. Для этого она нашла в социальной сети магазин с невысокими ценами, а также большим количеством подписчиков и положительных отзывов. Чем это все закончилось, рассказал телеграм-канал «Милиция Минска».
Минчанка обратила внимание на то, что цены в инстаграме гораздо ниже рыночных. В мессенджере девушка связалась с продавцом и согласилась перечислить предоплату − 500 рублей.
Итог транзакции был предсказуемым: после перевода денег представитель магазина перестал выходить на связь и заблокировал аккаунт заказчицы. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В ГИОС Партизанского РУВД Минска предупреждают, что при совершении покупок в социальных сетях нужно быть очень внимательными: «Если вы не уверены в подлинности сайтов и надежности продавца, откажитесь от покупки в интернете».