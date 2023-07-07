Новая Махновщина 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

7.07.2023, 13:37

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Престарелый вождь не обучаем.

Губернатор Белгородской области Гладков анонсировал начало выдачи боевого оружия бойцам, так называемой, «территориальной обороны»:

«Вопрос с оружием. Могу сказать, что частично он решён. Через неделю те батальоны, которые расположены вдоль границы, будут вооружены».

Напомним, «отряды территориальной обороны в Белгородской области начали формировать в декабре. В общей сложности в них входят 3 000 человек, которые по состоянию здоровья или в силу возраста не могут быть призваны в вооружённые силы, но «имеют большое желание в случае необходимости оказать им помощь».

Проблема очевидна: чем больше в стране вооружённых формирований, подчиняющихся непонятно кому, — тем выше риски новых «маршей на Москву».

Причём в этот раз во главе них может оказаться кто-то порешительнее и отчаяннее Пригожина.

Либо же, что для Кремля ещё хуже, бунт перерастёт в новую «Махновщину» и договариваться будет банально не с кем.

Путинский режим, пытаясь залатать дыры в остатках своей обороны, собственноручно создаёт всё новые угрозы, которые могут реализоваться уже в самое ближайшее время.

«Умные учатся на чужих ошибках, дураки на чужих, престарелый же вождь не обучаем».

Нужно ещё больше вооружённых формирований, состоящих из тех, кого смогли поймать!

Разве что-то может пойти не так?

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