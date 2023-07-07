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ВСУ с помощью NLAW и Javelin освободили новые территории вокруг Бахмута

  • 7.07.2023, 13:51
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ВСУ с помощью NLAW и Javelin освободили новые территории вокруг Бахмута

Российские танки разлетаются на куски.

Украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении, отвоевывая у оккупантов ранее захваченные территории. В этом им помогают противотанковые комплексы NLAW и Javelin.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина.

«Бахмутское направление. Силы обороны преуспевают и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории», - рассказал он.

Также генерал показал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях города Бахмут, где военные использовали западные противотанковые комплексы NLAW и Javelin.

«Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом», - добавил Сырский.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около месяца ведут контрнаступление сразу на трех направлениях - Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском. По данным спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, ВСУ продвинулись на более, чем километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

При этом, на данный момент известно об освобождении 9 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также оккупированных территорий с 2014 года.

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