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Что будет, если намочить комара?

  • 7.07.2023, 14:02
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Что будет, если намочить комара?

Ученые провели необычный эксперимент.

Помимо того что комары назойливы, места их укусов болезненны, а сами насекомые могут переносить смертельные болезни, у этих существ есть важная «сверхспособность». Благодаря многочисленным микро- и наноструктурам на поверхности крыльев и тела комары чрезвычайно влагостойки, их просто невозможно намочить — капельки жидкости скатываются с них, не проникая внутрь. Мало того, тела комаров покрыты воскоподобной субстанцией, которая также не дает им промокнуть.

Японские исследователи, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, решили выяснить, что будет, если комаров все же намочить. Сделать это можно с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ), молекулы которых способны снижать поверхностное натяжение и тем самым служить посредниками на границе двух сред, позволяя им соединяться друг с другом. ПАВ широко применяются в моющих средствах, косметике, бытовой химии.

Ученые провели серию экспериментов с использованием спрея с безопасными для человека ПАВ. Когда на комаров брызгали водой, они, как и следовало ожидать, просто стряхивали капли и продолжали летать. Но под воздействием спрея с ПАВ их крылья мгновенно намокали, и они падали на пол, не в состоянии двигаться.

Мало того, как оказалось, ПАВ не только не дают комарам летать, но и блокируют тончайшие отверстия на их теле, через которые они дышат. Лишаясь кислорода, комары погибают.

Ученые считают, что спрей с ПАВ может быть безопасной и эффективной альтернативой инсектицидам, которые обычно применяются для борьбы с комарами. У этих веществ есть много недостатков — во-первых, они небезопасны для здоровья людей, а кроме того, у комаров развивается устойчивость к этим соединениям. Устойчивости к ПАВ у комаров в принципе появиться не может.

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