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NYT: Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения

  • 7.07.2023, 14:09
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NYT: Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения
Евгений Пригожин

В Пентагоне привели аргументы.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находился в России большую часть времени после мятежа, перемещаясь в основном между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал американской газете New York Times на условиях анонимности сотрудник Пентагона.

По его словам, неясно приезжал ли вообще Пригожин в Беларусь, так как он, по всей видимости, использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения.

27 июня Лукашенко говорил, что Пригожин находится в Беларуси, подчеркивая, что это происходит «сегодня».

6 июля, отвечая на вопрос, где сейчас дислоцированы наемники и Пригожин Лукашенко ответил: «Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет».

В Кремле после этого заявили, что «не имеют ни возможности, ни желания» следить за передвижениями основателя «Вагнера». Журналисты попросили пресс-секретаря российского президента подтвердить, что отъезд Пригожина в Беларусь был одним из условий прекращения мятежа. Дмитрий Песков ответил утвердительно: «Об этом шла речь».

На уточняющий вопрос, сохраняется ли это условие до сих пор, он отвечать отказался. Еще один вопрос о местонахождении он оставил без комментария: «Чего-то нового мне нечего добавить по этой теме».

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