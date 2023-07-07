Главы трех стран обратились к НАТО из-за Беларуси 7.07.2023, 14:23

Литва, Польша и Латвия предложили «360-градусный подход».

Главы Литвы, Польши и Латвии обеспокоены ситуацией в Беларуси, связанной с возможным размещением ядерного оружия РФ на ее территории.

Об этом говорится в совместном письме, адресованном НАТО, сообщает официальный сайт президента Литвы.

Так, главы трех стран обращают внимание на то, что сотрудничество между Россией и Беларусью подрывает не только безопасность региона, но и безопасность евро-атлантического пространства. В частности, как отмечается в письме, территория и ресурсы Беларуси используются Россией для ведения жестокой и незаконной агрессивной войны против Украины, что свидетельствует о все более тесной военной интеграции двух стран.

«Последние проявление этого - размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, что обостряет ситуацию в контексте войны в Украине и представляет прямую угрозу безопасности нашего общества. Это еще одно грубое нарушение Основополагающего акта НАТО - Россия, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу», - говорится в документе.

«Сегодня, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы мы могли противостоять всем угрозам по принципу 360-градусного подхода. В том числе и тем угрозам, которые принесли последние события в Беларуси. Мы должны показать России, что мы эти угрозы видим и понимаем, и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им», - уточняется в письме.

Что предлагается?

Лидеры трех стран предлагают несколько шагов, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. А именно:

пересмотр ядерного сдерживания и его адаптацию к новой реальности;

включение обычных угроз, исходящих от Беларуси, в процесс военной адаптации Альянса;

заблаговременное размещение боеприпасов и оружия на восточном фланге Альянса;

увеличение расходов на оборону сверх 2 процентов ВВП и увязка этого процесса с приоритетами НАТО;

повышение устойчивости союзников к гибридным угрозам.

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