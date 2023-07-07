Под Орехово войска РФ снесли артиллерией свои же позиции

Под Орехово войска РФ снесли артиллерией свои же позиции5
- 7.07.2023, 14:27
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Панику оккупантов показали на видео.
На Южном фронте, под Орехово, где активно наступают Силы обороны Украины, российская артиллерия отработала по своим передовым позициям.
Истерику оккупантов по радиосвязи в момент удара перехватили ВСУ.
Аудиозапись 7 июля обнародовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Судя по перехвату, удар был нанесен подразделением ВС РФ под командованием военного с позывным «Гранит».
В один момент подразделения ВС РФ на данном участке начали подключаться к связи и требовать срочной отмены атаки, так как снаряды летели по ним.
Артиллеристы их не услышали и отстрелялись по полной.
Передовой край обороны россиян был снесен дружественным огнем.
«Гранит, оставить! Нас всех здесь накрывает! Гранит, Гранит, как принял? Отставить арту! Я Рэмбо! Подтверждаю! По нам! Байкал, отставить огонь! По нашим, по нашим бьют! Отставить арту! Как принял? Танк еще работает. Наш танк, наш! Я вас умоляю… 20 секунд назад опять… прилетело по нам! Я вас умоляю прекратить огонь! Ты вот сейчас прям крайний сносил. Прям по нам прилетело», - истерили в эфире солдаты РФ.
Особенно сильно паниковал один из военных РФ, угрожая артиллеристам расправой.
«Гранит, ты меня слышишь? Нет? Гранит, я вас всех уничтожу! У нас никого не осталось! Я приеду, вас всех перестреляю! Всех ваших уничтожу!» - кричал оккупант.
Судя по перехвату, в результате удара у россиян серьезные потери. Они требовали срочной эвакуации из-за большого количества «300-х».