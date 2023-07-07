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Под Орехово войска РФ снесли артиллерией свои же позиции

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  • 7.07.2023, 14:27
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Под Орехово войска РФ снесли артиллерией свои же позиции

Панику оккупантов показали на видео.

На Южном фронте, под Орехово, где активно наступают Силы обороны Украины, российская артиллерия отработала по своим передовым позициям.

Истерику оккупантов по радиосвязи в момент удара перехватили ВСУ.

Аудиозапись 7 июля обнародовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Судя по перехвату, удар был нанесен подразделением ВС РФ под командованием военного с позывным «Гранит».

В один момент подразделения ВС РФ на данном участке начали подключаться к связи и требовать срочной отмены атаки, так как снаряды летели по ним.

Артиллеристы их не услышали и отстрелялись по полной.

Передовой край обороны россиян был снесен дружественным огнем.

«Гранит, оставить! Нас всех здесь накрывает! Гранит, Гранит, как принял? Отставить арту! Я Рэмбо! Подтверждаю! По нам! Байкал, отставить огонь! По нашим, по нашим бьют! Отставить арту! Как принял? Танк еще работает. Наш танк, наш! Я вас умоляю… 20 секунд назад опять… прилетело по нам! Я вас умоляю прекратить огонь! Ты вот сейчас прям крайний сносил. Прям по нам прилетело», - истерили в эфире солдаты РФ.

Особенно сильно паниковал один из военных РФ, угрожая артиллеристам расправой.

«Гранит, ты меня слышишь? Нет? Гранит, я вас всех уничтожу! У нас никого не осталось! Я приеду, вас всех перестреляю! Всех ваших уничтожу!» - кричал оккупант.

Судя по перехвату, в результате удара у россиян серьезные потери. Они требовали срочной эвакуации из-за большого количества «300-х».

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