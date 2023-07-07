закрыть
7 июля 2023, пятница, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну

5
  • 7.07.2023, 14:30
  • 4,650
В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну

Есть несколько причин.

Служба госбезопасности Грузии 6 июля назвала причины, по которым иностранцам могут отказать во въезде в страну, пишет портал newsgeorgia.ge. В ведомстве отметили, что уже не впустили сотни иностранных граждан (за какой период – не уточнили).

Среди причин, по которым иностранцы могут не попасть в Грузию, это:

• нарушение закона Грузии об оккупации (посещение Абхазии и Цхинвальского региона);

• поступившее предупреждение от стран-партнеров;

• оперативная информация о планировании провокационных действий;

• информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии.

Что подразумевается под «провокационными действиями» и «опасными установками», не поясняется.

В ведомстве добавили, что в 2022 году в Грузии были выявлены иностранцы, пытавшиеся получить «определенную категорию информации» и делавшие фотографии и видео разных объектов, в том числе стратегических и режимных. Их деятельность на территории страны была ограничена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец