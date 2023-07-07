В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну 5 7.07.2023, 14:30

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Есть несколько причин.

Служба госбезопасности Грузии 6 июля назвала причины, по которым иностранцам могут отказать во въезде в страну, пишет портал newsgeorgia.ge. В ведомстве отметили, что уже не впустили сотни иностранных граждан (за какой период – не уточнили).

Среди причин, по которым иностранцы могут не попасть в Грузию, это:

• нарушение закона Грузии об оккупации (посещение Абхазии и Цхинвальского региона);

• поступившее предупреждение от стран-партнеров;

• оперативная информация о планировании провокационных действий;

• информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии.

Что подразумевается под «провокационными действиями» и «опасными установками», не поясняется.

В ведомстве добавили, что в 2022 году в Грузии были выявлены иностранцы, пытавшиеся получить «определенную категорию информации» и делавшие фотографии и видео разных объектов, в том числе стратегических и режимных. Их деятельность на территории страны была ограничена.

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