В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну

В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну5
- 7.07.2023, 14:30
- 4,650
Есть несколько причин.
Служба госбезопасности Грузии 6 июля назвала причины, по которым иностранцам могут отказать во въезде в страну, пишет портал newsgeorgia.ge. В ведомстве отметили, что уже не впустили сотни иностранных граждан (за какой период – не уточнили).
Среди причин, по которым иностранцы могут не попасть в Грузию, это:
• нарушение закона Грузии об оккупации (посещение Абхазии и Цхинвальского региона);
• поступившее предупреждение от стран-партнеров;
• оперативная информация о планировании провокационных действий;
• информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии.
Что подразумевается под «провокационными действиями» и «опасными установками», не поясняется.
В ведомстве добавили, что в 2022 году в Грузии были выявлены иностранцы, пытавшиеся получить «определенную категорию информации» и делавшие фотографии и видео разных объектов, в том числе стратегических и режимных. Их деятельность на территории страны была ограничена.