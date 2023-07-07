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Слышали-слышали, Владимвладимыч

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  • Аббас Галлямов
  • 7.07.2023, 14:38
  • 5,418
Слышали-слышали, Владимвладимыч

Так что давай, дуй до горы.

Думаю, что и интересам Путина, и интересам Пригожина отвечало бы их примирение с последующим возвращением «Вагнера» на фронт. Именно там решается судьба режима и без пригожинских головорезов российской армии точно не выстоять. В этом смысле интерес Путина очевиден.

Пригожин тоже кровно заинтересован в сохранении режима. После его падения ему вряд ли удастся долго оставаться на свободе - если только навсегда в Африке скрыться, да и то не факт, что поможет.

Будь на месте Путина Сталин, он бы именно так и поступил. Помните, как легко вождь разворачивал корабль, обвиняя своих собственных подчиненных в «перегибах на местах» и «головокружении от успехов»? А как запросто он брал на вооружение лозунги вчерашних врагов и вооружившись ими громил вчерашних союзников? А как он генералов из тюрем выпускал, когда понял, что они ему нужны для войны с Германией?

Сталин не переживал по поводу того, «что пацаны скажут» и не боялся обвинений в том, что он «прогнулся». Ему важно было «быть», а не «казаться». В этом его принципиальное отличие от Путина. Путин помириться с Пригожиным не сможет, потому что: «Как же так? Все же слышали, что я его предателем назвал!»

Слышали-слышали, Владимвладимыч. Так что давай, дуй до горы. Доламывай там у себя то, что осталось. Чтоб пацаны случайно не подумали, что ты прогнулся.

Аббас Галлямов, t.me

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