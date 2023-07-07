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Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром на станции «Малиновка»

  • 7.07.2023, 14:43
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Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром на станции «Малиновка»

Подробности ЧП не раскрываются.

Движение по Московской линии минского метрополитена останавливалось сегодня днем из-за инцидента с пассажиром. Он произошел на станции «Малиновка» в 13:26, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В данный момент движение восстановлено. Метрополитен работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Подробности инцидента не раскрываются.

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