Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром на станции «Малиновка»
- 7.07.2023, 14:43
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Подробности ЧП не раскрываются.
Движение по Московской линии минского метрополитена останавливалось сегодня днем из-за инцидента с пассажиром. Он произошел на станции «Малиновка» в 13:26, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«В данный момент движение восстановлено. Метрополитен работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.
Подробности инцидента не раскрываются.