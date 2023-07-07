«Ставлю 10 к 1»: Гиркин предрек Кремлю роковой день 11 июля 4 7.07.2023, 14:45

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Что произойдет?

В Кремле наивно надеются, что Запад перестанет поддерживать Украину и удастся закончить войну «договорнячком». Этого не будет.

С таким заявлением в Telegram выступил Игорь Стрелков (Гиркин) - российский чекист, осужденный Международным судом к пожизненному заключению, передает dialog.ua.

«11-го июля произойдет важное событие в жизни обитателей Планеты Розовых Пони… А именно: состоится саммит НАТО, от которого наши престарелые слоники и единорожки единодушно ожидают несбыточного: «разочарования в возможностях Украины» с последующим постепенным отказом от ее поддержки. Ну а дальше - вожделенный «компромиссный договорнячок»... Под эти ожидания «Газмяс» уже Моргенштерна из Израиля выписал», - написал Стрелков.

Он заверил, что ничего подобного не случится. Более того, по его мнению, Запад на будущем саммите заверит Киев в своей полной поддержке и, вероятно, усилит военную помощь.

Кремлю же, скорее всего, будут предъявлены еще более жесткие требования для выхода из «спецоперации».

«Ставлю 10 к 1, что так и будет», - написал военный преступник.

Он добавил, что даже это разочарование не заставит власти России отказаться от иллюзий и приступить к решительным действиям.

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