Карфаген будет разрушен: Данилов оценил успехи контрнаступления ВСУ 7.07.2023, 15:00

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Украинская армия делает невозможное.

Украинская армия делает невозможное на фронте, выполняя боевые задания без превосходства в воздухе и осуществляя уникальные военные операции. Однако Силы обороны требуют значительно больших поставок вооружения.

Об этом 7 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Данилова, украинские защитники успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств, а также без превосходства в воздухе, что является случаем беспрецедентного характера.

Кроме того, воины Сил обороны совершают уникальные военные операции без критического первенства во всех компонентах, как это принято по существующим стандартам.

«У какой армии НАТО есть такой опыт и такие железные… нервы? В то же время приоритет Украины – жизнь наших воинов. В таком плане мы имеем несравнимо меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне», – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что «чудо украинской стойкости» нуждается в постоянных и значительно больших поставках вооружения. Этот вопрос является одним из главных на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего, усилий президента и правительства Украины.

«Россия – Карфаген современности и будет разрушена!» – заверил секретарь СНБО.

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