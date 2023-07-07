«Мои буддийские друзья включили вас в список для посвящения заслуг» 7.07.2023, 15:08

Первая в Беларуси донор костного мозга для неродного человека написала письмо врачу-политзаключенному.

В 2013 году на тот момент 22-летняя Катя Шкор стала первым в Беларуси донором костного мозга для чужого человека. ‍Операцию проводил потрясающий врач Алексей Алексейчик. Алексей более 20 лет проработал врачом-трансплантологом в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии.

Он провел множество операций по пересадке костного мозга и считается одним из лучших специалистов центра. ‍16 февраля 2023 года суд признал Алексейчика виновным в призывах к санкциям и назначил ему 2,5 года колонии общего режима. Позже Алексея признали политзаключенным.

Спустя 10 лет после своей операции Катя написала трогательное открытое письмо Алексею. Его опубликовал проект politzek.me.

Сайт Charter97.org приводит письмо Кати:

«Алексей Викторович, привет!

Пишет вам Катя Шкор. Почти 10 лет не общались, но вы наверняка меня помните, потому что я в свое время залила слезами вам все коридоры и кабинеты в больнице. Помните? Поначалу потому что увидела лысеньких детей в окнах, когда подходила к больнице, после — потому что саму себя было жалко, всю в трубках и брошенную, как мне казалось, ну и напоследок — от несправедливого замечания одного человека, который обвинил меня в корыстном донорстве. Ну и навозились же вы со мной, представляю!

Пишу вам с огромной радостью. Потому что вспоминаю вас с огромным уважением, теплотой и благодарностью. Наверное, как и многие мамы, папы, родственники детей, которым вы помогли. Какое счастье быть знакомой с вами. Искренне считаю, что мне очень повезло стать донором костного мозга под вашим контролем.

Я вспоминаю нашу первую встречу, как вы успокаивали меня и как этично и гуманно вы объясняли мне об устройстве организма, рассказывали о работе костного мозга, об операции, о возможных последствиях. Алексей Викторович, это было сделано на высшем уровне. У меня не было сомнений довериться вам.

И помню утро операции. Вы еще поругали медсестру непосредственно перед самой операцией, потому что мне анестезия начала уходить под кожу, и у меня надулся пузырь на руке) Медсестра стала его срочно разглаживать, распределять, после чего я мгновенно и отключилась. Проснулась в реанимации, вся в трубках, и узнала, как себя чувствуют старенькие люди, которые хотят ходить, но не могут. А на соседней кровати лежал ребеночек, совсем маленький, и у него болел животик, и он постоянно плакал. У него был рак. А еще на меня смотреть ходили студенты, им показывали первого неродственного донора для взрослого ребенка в стране. Я, конечно, редко про себя так думаю, но какая же честь и удача.

Еще помню ваш кабинет, в котором пахло сигаретами. Наверное, курить в кабинетах запрещено, но не посадят же вас в тюрьму за это! :)

Мне лично шутки помогают не плакать.

Как у вас дела? Вы, наверное, консультируете всех по здоровью и рассказываете истории? Врачи всегда ценятся и берегутся. Тем более такие, как вы. Очень надеюсь на это.

Расскажите, как проходят ваши дни и что сейчас читаете?

Я недавно начала читать роман Виктора Ремизова «Вечная мерзлота». Это книга о «великой» сталинской стройке в Сибири и о лагерях. О блестящих ученых, геологах, академиках, просто ссыльных, которые оказывались в гулаге по доносам, зависти или просто из-за «великих планов вождя». Я читаю, как люди справлялись с токсичной жестокой средой бывалых преступников, невыносимыми погодными условиями, издевательствами со стороны начальников, и пытаюсь найти смысл таких страданий сотен тысяч людей. И смысла, конечно, не нахожу, но пока делаю вывод, что человеком нас делают не обстоятельства, в которые мы помещены, а наша реакция, наши поступки в этих обстоятельствах. Довольно банальная мысль, но чувствую, что порой важно себе об этом напоминать. По крайней мере периодически себе ее проговариваю.

Пожалуй, буду завершать письмо. Мои буддийские друзья включили вас в список для посвящения заслуг. Это значит, что 100 человек отправляют вам свои благопожелания!

Пусть вы чувствуете поддержку людей, пусть будет крепким здоровье, пусть хватает сил выдерживать натиск обстоятельств и пусть будет много спокойствия и радости внутри.

Катя Шкор».

Катя Шор в 2012 году стала донором костного мозга для 15-летнего Никиты, у которого случился рецидив рака крови.

Донором крови девушка решила стать еще во время учебы в университете. Она начала регулярно ездить в центр трансфузиологии и сдавать кровь. Но однажды ей позвонил сам директор центра и спросил, можно ли с ней связаться врачам. Те сказали, что девушка на 98% совпала с их пациентом. Ее пригласили в центр в Боровлянах.

На встрече два врача ей все подробно объяснили. И рассказали о Никите, у которого произошел рецидив и поэтому ему нужно менять костный мозг — это единственный шанс на выздоровление. Медики порекомендовали Кате не торопиться с ответом, но она сразу согласилась на операцию.

— Я же насчет него даже не колебалась. В смысле — не помочь? Человек ведь болеет раком! — рассказала Катя в интервью tut.by.

После операции три месяца костный мозг Кати не приживался в организме Никиты. Позже мальчик вернулся домой. Они иногда переписывались с Катей, поздравляли друг друга с днем рождения. Но в мае 2015 года история закончилась. Катя была в Кракове, когда ей пришло сообщение от дяди Никиты: «Катя, Никита заболел пневмонией и умер».

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