закрыть
7 июля 2023, пятница, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области происходят массовые сокращения работников

  • 7.07.2023, 15:19
  • 1,960
В Гомельской области происходят массовые сокращения работников

Всюду, кроме госаппарата.

В апреле 2023 года в Гомельской области количество уволенных работников превысило число нанятых на 3314 человека. Столько масштабных сокращений в регионе ранее на наблюдалось.

«Флагшток» разбирался в том, какие сферы деятельности затронули массовые сокращения.

Сокращение занятого населения в Гомельской области происходит каждый месяц, начиная с октября 2020 года. Пик сокращений обычно приходится на апрель, когда заканчивается отопительный сезон и предприятия топливно-энергетического комплекса увольняют часть персонала.

Однако в нынешнем году сокращения происходят во всех сферах за исключением госуправления и предоставления административных услуг.

Сокращение работников в Гомельской области в апреле 2023 года, человек

Самые масштабные сокращения произошли в промышленности, к которой относится снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Если в прошлом году здесь было уволено 770 человек, то в нынешнем году уже 1048.

В сфере творчества, спорта и развлечений на одного принятого на работу приходится четыре уволенных сотрудника. В результате общая численность работников данной сферы сократилась на 511 человек.

Продолжается утечка медработников. За апрель 2023 года в Гомельской области уволилось 936 работников сферы здравоохранения и социальных услуг, в то время как было принято на работу лишь 496 человек.

Массовые сокращения происходят и в сфере образования. Только за апрель здесь было уволено 990 человек, в то время как нанято на работу лишь 662.

Несмотря на начало строительного сезона, сокращения происходят и в данной сфере. Связано это с массовым оттоком строителей в Россию и Казахстан, где предлагаются гораздо большие заработки.

На фоне тотальных сокращений во всех сферах выглядит удивительным увеличение численности госаппарата. Увеличение числа чиновников при одновременных массовых сокращения в других сферах происходит уже второй месяц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец