В Гомельской области происходят массовые сокращения работников 7.07.2023, 15:19

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Всюду, кроме госаппарата.

В апреле 2023 года в Гомельской области количество уволенных работников превысило число нанятых на 3314 человека. Столько масштабных сокращений в регионе ранее на наблюдалось.

«Флагшток» разбирался в том, какие сферы деятельности затронули массовые сокращения.

Сокращение занятого населения в Гомельской области происходит каждый месяц, начиная с октября 2020 года. Пик сокращений обычно приходится на апрель, когда заканчивается отопительный сезон и предприятия топливно-энергетического комплекса увольняют часть персонала.

Однако в нынешнем году сокращения происходят во всех сферах за исключением госуправления и предоставления административных услуг.

Сокращение работников в Гомельской области в апреле 2023 года, человек

Самые масштабные сокращения произошли в промышленности, к которой относится снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Если в прошлом году здесь было уволено 770 человек, то в нынешнем году уже 1048.

В сфере творчества, спорта и развлечений на одного принятого на работу приходится четыре уволенных сотрудника. В результате общая численность работников данной сферы сократилась на 511 человек.

Продолжается утечка медработников. За апрель 2023 года в Гомельской области уволилось 936 работников сферы здравоохранения и социальных услуг, в то время как было принято на работу лишь 496 человек.

Массовые сокращения происходят и в сфере образования. Только за апрель здесь было уволено 990 человек, в то время как нанято на работу лишь 662.

Несмотря на начало строительного сезона, сокращения происходят и в данной сфере. Связано это с массовым оттоком строителей в Россию и Казахстан, где предлагаются гораздо большие заработки.

На фоне тотальных сокращений во всех сферах выглядит удивительным увеличение численности госаппарата. Увеличение числа чиновников при одновременных массовых сокращения в других сферах происходит уже второй месяц.

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